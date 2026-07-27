पुणे

Pune Accident: सख्ख्या भावांवर काळाचा घाला! सुप्यात दुचाकी ट्रकखाली आल्याने दोघांचा मृत्यू, घर अवघे पाच मिनिटांवर अन्..

Supa Road Accident Claims Lives of Two Brothers: पुणे जिल्ह्यातील सुपा येथे ट्रकखाली दुचाकी आल्याने सख्ख्या दोन भावांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. घर अवघ्या पाच मिनिटांच्या अंतरावर असताना घडलेल्या या अपघाताने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Supa Tragic Accident Two Brothers Killed as Bike Comes Under Truck Family in Shock pune Latest News

Supa Tragic Accident Two Brothers Killed as Bike Comes Under Truck Family in Shock pune Latest News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुपे : सुपे (ता.बारामती) येथे ट्रक व दुचाकीच्या अपघातात दुचाकीवरील दोन सख्ख्या भावांना जीव गमवावा लागला. रविवारी (ता.२६) दुपारी सुपे-चौफुला मार्गावर हा अपघात झाला. दरम्यान, ट्रकचालकास पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

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