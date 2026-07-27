Pune Accident: सख्ख्या भावांवर काळाचा घाला! सुप्यात दुचाकी ट्रकखाली आल्याने दोघांचा मृत्यू, घर अवघे पाच मिनिटांवर अन्..

सुपे : सुपे (ता.बारामती) येथे ट्रक व दुचाकीच्या अपघातात दुचाकीवरील दोन सख्ख्या भावांना जीव गमवावा लागला. रविवारी (ता.२६) दुपारी सुपे-चौफुला मार्गावर हा अपघात झाला. दरम्यान, ट्रकचालकास पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.\rया अपघातात सोमनाथ दत्तात्रेय ठोंबरे (वय १९) हा जागीच ठार झाला, तर त्याचा भाऊ शुभम दत्तात्रेय ठोंबरे (वय १८, दोघेही रा. सुपे शेंडगेवस्ती) याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तर अभिषेक बाबू चव्हाण (वय २२, रा. वारणानगर, जि. कोल्हापूर) असे ट्रकचालकाचे नाव आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोंड परिसरातील अहिल्याबाई होळकर चौकातून वळण घेत असताना त्यांची दुचाकी घसरली आणि समोरून येणाऱ्या ट्रकखाली गेली. घटनेची माहिती मिळताच सुपे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.ट्रकचालक अभिषेक बाबू चव्हाण (वय २२, रा. वारणानगर, जि. कोल्हापूर) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे मेंढपाळ कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.