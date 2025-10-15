Masap Election: ‘मसाप’ची निवडणूक नव्या घटनेनुसार; अध्यक्षपदासाठी होणार निवड

पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची (मसाप) १० वर्षांनंतर होणारी निवडणूक नव्या घटनेनुसार होणार आहे. यावेळी कार्याध्यक्षपदासाठी नव्हे तर थेट अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार आहे. तसेच, ७५ वर्षांवरील व्यक्तींना निवडणूक लढवता येणार नाही..काही दिवसांपूर्वी मसापच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पंचवार्षिक निवडणुकांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार २२ डिसेंबरपासून निवडणूक प्रक्रियेला प्रारंभ होणार असून १५ मार्चला निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे..विद्यमान कार्यकारिणीने गतवर्षी डिसेंबरमध्ये विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावत घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. ही कार्यकारिणीच बेकायदेशीर असल्याची याचिका धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात दाखल करण्यात आली असली तरी अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यातच निवडणुका जाहीर झाल्या असून या नव्या घटनेप्रमाणेच होणार असल्याचे मसापच्या प्रमुख कार्यवाह सुनीताराजे पवार यांनी स्पष्ट केले..घटनादुरुस्तीनुसार आता कार्याध्यक्षपद रद्द करण्यात येणार असून अध्यक्ष हेच पद सर्वोच्च असणार आहे. अध्यक्षपदासाठी देखील निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्यामुळे अध्यक्ष, प्रमुख कार्यवाह आणि कोषाध्यक्ष या पदांसाठी निवडणूक होणार असून या पदांसाठी पुण्याबाहेरील व्यक्तींनाही निवडणूक लढवता येणार आहे..यापूर्वी या तीन पदांसह कार्यकारी मंडळात सहा स्थानिक कार्यवाह आणि तीन शहर प्रतिनिधींचा समावेश होता. मात्र आता नव्या बदलानुसार सात स्थानिक कार्यवाह पदांसाठी निवडणूक होईल; तर दोन सदस्य स्वीकृत म्हणून नियुक्त केले जातील. यातील एक सदस्य हा महाविद्यालयीन विद्यार्थी असेल. तसेच, निवडणूक लढविणाऱ्या सभासदाचे कमाल वय ७५ असणार आहे..PMC Recruitment : ‘कनिष्ठ अभियंता’साठी आता १६९ जागा, पुणे महापालिका; प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यास आचारसंहितेचा फटका.यापूर्वी २०१६ मध्ये मसापची निवडणूक झाली होती. त्यानंतर १० वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी आता मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे. विद्यमान कार्यकारिणीच्या पॅनेलमधील पदाधिकारी निवडणुकीला उभे राहण्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र अन्य कोणते पॅनेल उभे राहणार, कोणते सभासद कोणत्या पदांसाठी अर्ज भरणार, हे चित्र डिसेंबरपर्यंत स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.