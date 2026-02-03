Maharashtra Sahitya Parishad : ‘साहित्य संवर्धन आघाडी’चा जाहीरनामा प्रसिद्ध, मसाप निवडणूक; कारभार पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याचे आश्वासन

पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा (मसाप) कारभार पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि सर्वसमावेशक करण्याचे आश्वासन देणारा जाहीरनामा ‘साहित्य संवर्धन आघाडी’ने मंगळवारी पत्रकार परिषदेत प्रसिद्ध केला. वाचनसंस्कृती बळकट करणे आणि नव्या पिढीला मराठी भाषेशी जोडण्यासाठी ठोस कार्यक्रम राबवण्याचे आश्वासन यात देण्यात आले आहे..साहित्य संवर्धन आघाडीचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार योगेश सोमण, प्रमुख कार्यवाहपदाच्या उमेदवार स्वाती महाळंक आणि कोषाध्यक्षपदाचे उमेदवार प्रदीप निफाडकर यांनी जाहीरनाम्याबाबत माहिती दिली. आघाडीचे अन्य उमेदवारही या वेळी उपस्थित होते..Ahilyanagar News : "पुस्तक, निसर्ग आणि माणूस वाचणे आयुष्यभर आवश्यक"– युवा साहित्य संमेलनात मनोज बोरगावकरांचे विचारमंथन!.परिषदेचा कारभार पारदर्शक आणि लोकाभिमुख केला जाईल, घटनात्मक चौकटीत आणि सदस्याभिमुख पद्धतीने चालवला जाईल, शाखांच्या सक्षमीकरणासाठी दरवर्षी ठराविक अर्थसाह्य, दरवर्षी एका जिल्ह्यात विभागीय साहित्य संमेलनाचे आयोजन, अशा काही प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश या जाहीरनाम्यात करण्यात आला आहे. .युवा लेखकांसाठी लेखन कार्यशाळा आणि संवाद सत्रेही आयोजित केली जातील. तसेच, शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने १०० पुस्तक महोत्सव आयोजित करण्याचे नियोजन जाहीरनाम्यात नमूद आहे..जाहीरनाम्यातील अन्य मुद्देसाहित्य संमेलनाचे नियोजन अधिक सर्वसमावेशक व पारदर्शक करण्याचा प्रयत्नमसापच्या मराठी भाषेच्या परीक्षांना राज्य शासनाची मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नपरिषदेच्या वास्तूसाठी विस्तीर्ण जागा मिळवणे आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यावर भरआजीव सदस्यांना ग्रंथप्रकाशन व अन्य उपक्रमांसाठी सभागृह अत्यल्प शुल्कात उपलब्ध करून देणेसाहित्य पत्रिका’ मुद्रित स्वरूपात प्रत्येक सदस्यापर्यंत पोचवण्यास पुन्हा सुरुवात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.