पुणे

Maharashtra Sahitya Parishad : ‘साहित्य संवर्धन आघाडी’चा जाहीरनामा प्रसिद्ध, मसाप निवडणूक; कारभार पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याचे आश्वासन

Maharashtra Sahitya Parishad transparent governance initiative : पुणे: ‘साहित्य संवर्धन आघाडी’ने मसापच्या कारभारात पारदर्शकता, लोकाभिमुखता व सर्वसमावेशकता आणण्याचे जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. लेखन कार्यशाळा, संवाद सत्रे, विभागीय संमेलन, १०० पुस्तक महोत्सव आणि सदस्यांना सुविधा उपलब्ध करणे यावर भर दिला.
Maharashtra Sahitya Parishad transparent governance initiative

Maharashtra Sahitya Parishad transparent governance initiative

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा (मसाप) कारभार पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि सर्वसमावेशक करण्याचे आश्वासन देणारा जाहीरनामा ‘साहित्य संवर्धन आघाडी’ने मंगळवारी पत्रकार परिषदेत प्रसिद्ध केला. वाचनसंस्कृती बळकट करणे आणि नव्या पिढीला मराठी भाषेशी जोडण्यासाठी ठोस कार्यक्रम राबवण्याचे आश्वासन यात देण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Marathi Literature
Maharashtra Sahitya Parishad
Literature

Related Stories

No stories found.