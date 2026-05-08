Maharashtra Sahitya Parishad: महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकेच्या संपादकांचा राजीनामा; डोंबिवली शाखेच्या निवडणुकीत अध्यक्षांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप!

पुणे: महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे या संस्थेच्या डोंबिवली शाखेच्या निवडणुकीत अध्यक्ष योगेश सोमण यांनी अनावश्यक हस्तक्षेप केल्याचा आरोप 'मसाप'चे ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकेचे संपादक सुरेश देशपांडे यांनी केला आहे. या मनमानीचा निषेध म्हणून त्यांनी दोन्ही पदांचा राजीनामा दिला आहे. .राजीनाम्याचे पत्र देशपांडे यांनी 'मसाप'चे अध्यक्ष आणि प्रमुख कार्यवाह यांना पाठवले आहे. सोमण यांनी मात्र हस्तक्षेप केल्याचे नाकारत केवळ प्रक्रियेनुसार निवडणूक घेण्याचा आग्रह धरल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, सोमण यांच्या अध्यक्षतेखालील नवनियुक्त कार्यकारिणीने अवघ्या वीस दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकेच्या संपादकपदी देशपांडे यांची पुनर्नियुक्ती केली होती. ''डोंबिवली शाखेत गेल्या कित्येक वर्षांपासून निवडणूक न होता सर्वसंमतीने पदाधिकारी निवडले जात होते. .यंदा मात्र अध्यक्ष सोमण यांनी हस्तक्षेप करत स्वतंत्र पॅनेल उभे केले. साहित्याशी, 'मसाप'शी सुतराम संबंध नसलेल्या आणि या निवडणुकीत उभे राहण्याची इच्छाही नसलेल्या व्यक्तींना 'आदेश' देऊन उभे करण्यात आले. या व्यक्तींनी स्वतः तशी कबुली आम्हाला दिली. या सगळ्या प्रकाराला कंटाळून आम्ही निवडणुकीत बाहेर पडलो. त्यांचे पॅनेल आता बिनविरोध निवडून येईल,'' असा घटनाक्रम देशपांडे यांनी सांगितला..''शीर्ष संस्थेच्या अध्यक्षांनी अशाप्रकारे एका शाखेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याने अध्यक्षपदाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली आहे. अन्य शाखांवर देखील असेच वर्चस्व मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार, यात शंका नाही. अविश्वासाच्या वातावरणात काम करणे शक्य नसल्याने दोन्ही पदांचा राजीनामा दिला,'' असे कारण देशपांडे यांनी दिले..घटनेप्रमाणे शाखांना स्वतंत्रपणे निवडणूक घेण्याचा अधिकार असला तरीदेखील शीर्ष संस्थेला न कळवता निवडणुका घेणे अभिप्रेत नाही. एककल्ली पद्धतीने कारभार करत आपल्याच पसंतीच्या व्यक्तींना निवडून आणण्यासाठी कोणालाही न कळवता निवडणुका होत होत्या. त्यात मी केवळ पारदर्शकता आणि योग्य प्रक्रियेचा आग्रह धरला. आपला डाव फसल्याने आता वैफल्य म्हणून माझे नाव विनाकारण गोवले जात आहे.-योगेश सोमण, अध्यक्ष, मसाप