Scholarship Exam : शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अभ्यासक्रम आला, पण पुस्तके कधी? चौथी-सातवीच्या मार्गदर्शक पुस्तकांसाठी शिक्षक-पालक संभ्रमात

Scholarship Exam Level Changed to 4th & 7th : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर केला असला तरी, परिषदेची किंवा खासगी प्रकाशनांची मार्गदर्शक पुस्तके बाजारात उपलब्ध नसल्याने शिक्षक आणि पालक संभ्रमात पडले आहेत.
मीनाक्षी गुरव @GMinakshi_Sakal
पुणे : राज्यात यंदापासून इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने या शिष्यवृत्ती a अभ्यासक्रम नुकताच जाहीर केला आहे. परंतु, राज्य परीक्षा परिषदेकडून शिष्यवृत्तीची मार्गदर्शक पुस्तके अद्याप प्रकाशित करण्यात आलेली नाहीत. याशिवाय बाजारातही खासगी प्रकाशन संस्थांची मार्गदर्शक पुस्तके उपलब्ध नसल्याने शिक्षक-पालक संभ्रमात पडले आहेत.

