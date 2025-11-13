Scholarship Exam : शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अभ्यासक्रम आला, पण पुस्तके कधी? चौथी-सातवीच्या मार्गदर्शक पुस्तकांसाठी शिक्षक-पालक संभ्रमात

पुणे : राज्यात यंदापासून इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने या शिष्यवृत्ती a अभ्यासक्रम नुकताच जाहीर केला आहे. परंतु, राज्य परीक्षा परिषदेकडून शिष्यवृत्तीची मार्गदर्शक पुस्तके अद्याप प्रकाशित करण्यात आलेली नाहीत. याशिवाय बाजारातही खासगी प्रकाशन संस्थांची मार्गदर्शक पुस्तके उपलब्ध नसल्याने शिक्षक-पालक संभ्रमात पडले आहेत..राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर इयत्ता पाचवीऐवजी चौथी आणि इयत्ता आठवीऐवजी सातवी असा केला आहे. शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये इयत्ता चौथी, पाचवी, सातवी आणि आठवीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा होणार आहे. त्यानंतर पुढे इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा होईल. शालेय शिक्षणातील सर्वात महत्त्वाची स्पर्धा परीक्षा म्हणून या परीक्षेकडे पाहिले जाते. या परीक्षेचा अभ्यासक्रम राज्य परीक्षा परिषदेने नुकताच जाहीर केला आहे. परीक्षेची मार्गदर्शक पुस्तके देखील राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत प्रकाशित करण्यात येतात. सध्या पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्तीची पुस्तके शाळांकडे उपलब्ध आहेत. परंतु, इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्तीच्या पुस्तकांची प्रतीक्षा शिक्षकांना आहे..राज्य सरकारने चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केल्याने खासगी प्रकाशन संस्थांची या इयत्तांची मार्गदर्शक पुस्तके बाजारपेठेत अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. राज्य परीक्षा परिषद आणि खासगी प्रकाशन संस्थांची मार्गदर्शक पुस्तके उपलब्ध नसल्याने शिक्षक आणि पालक चिंतेत पडले आहेत.असे असणार पेपर पेपर\tविषय\tप्रश्न संख्या\tगुण\tवेळपेपर एक\tप्रथम भाषा आणि गणित\t७५\t१५०\tएक तास ३० मिनिटेपेपर दोन\tतृतीय भाषा आणि बुद्धिमत्ता चाचणी\t७५\t१५०\tएक तास ३० मिनिटे.Sangli Crime: 'सलीम पठाणवर गोळीबाराचा प्रयत्न'; मिरजेतील घटना; एक पोलिसांच्या ताब्यात; पिस्तूल, कोयताही जप्त.विषय प्रश्न संख्या गुणविषय\t प्रश्न संख्या गुणप्रथम भाषा २५ ५०गणित\t ५० १००तृतीय भाषा २५ ५०बुद्धिमत्ता ५० \t १००चाचणी\tसोप्या स्वरूपाचे प्रश्न ३० टक्केमध्यम स्वरूपाचे प्रश्न ४० टक्केकठीण स्वरूपाचे प्रश्न ३० टक्के.इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या पुस्तकातूनच पाचवी आणि आठवीचा अभ्यासक्रम वगळल्यास स्वतंत्रपणे चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी करून घेणे शक्य आहे. राज्य परीक्षा परीक्षेची शिष्यवृत्तीची पुस्तके इतक्यात येणे शक्य होणार नसून पुस्तक निर्मितीच्या कामकाजास वेळ लागणार आहे.- नंदकुमार बेडसे, अध्यक्ष, राज्य परीक्षा परिषदपरीक्षेसाठी असणारा कालावधी विचारात घेता, विद्यार्थ्यांकडून कमी वेळात तयारी करून घेण्याचे आव्हान आहे. राज्य परीक्षा परिषदेने मार्गदर्शक पुस्तके अद्याप प्रकाशित न केल्याने शिक्षक - पालक संभ्रमावस्थेत आहेत.- संजय सोमवंशी, मुख्याध्यापक, सुंदरबाई मराठे विद्यालय, खराडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.