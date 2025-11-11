पुणे

Delhi Bomb Blast : श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिराची सुरक्षा वाढवली, दिल्ली स्फोटानंतर महाराष्ट्रात हाय अलर्ट!

Security Tightened Across Maharashtra After Delhi Blast | दिल्ली स्फोटानंतर श्रीमंत दगडूशेठ मंदिराची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे, पुण्यातही कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला.
Shrimant Dagdusheth Halwai Ganpati Mandir

Shrimant Dagdusheth Halwai Ganpati Mandir

esakal

Sandip Kapde
Updated on

सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनाजवळ झालेल्या स्फोटाने संपूर्ण देश हादरला. या घटनेने राजधानीच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले, तसेच अनेक राज्यांमध्ये पसरलेल्या दहशतवादी नेटवर्कशी त्याचा थेट संबंध असल्याचे उघड झाले.

Loading content, please wait...
pune
delhi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com