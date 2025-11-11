Delhi Bomb Blast : श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिराची सुरक्षा वाढवली, दिल्ली स्फोटानंतर महाराष्ट्रात हाय अलर्ट!

सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनाजवळ झालेल्या स्फोटाने संपूर्ण देश हादरला. या घटनेने राजधानीच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले, तसेच अनेक राज्यांमध्ये पसरलेल्या दहशतवादी नेटवर्कशी त्याचा थेट संबंध असल्याचे उघड झाले..स्फोटात आतापर्यंत ८ जण ठार, तर २० जखमी झालेप्राथमिक तपास अहवालानुसार, स्फोटात अमोनियम नायट्रेटसारख्या उच्चशक्तीच्या स्फोटकांचा वापर झाला. प्रकरण एनआयए, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक दल आणि दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकांकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या स्फोटात आतापर्यंत ८ जण ठार, तर २० जखमी झाले आहेत..Delhi Blast : दिल्लीत आत्मघातकी हल्ला? स्फोटकांनी भरलेली कार चालवत होता दहशतवादी उमर, CCTV फुटेज समोर .प्रमुख शहरांमध्ये सुरक्षायंत्रणा कडकदेशातील प्रमुख शहरांमध्ये सुरक्षायंत्रणा कडक करण्यात आली असून, मुंबई आणि पुण्यातही अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केला आहे.पुणेकरांच्या श्रद्धेचे केंद्र असलेल्या श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरातही सुरक्षा वाढवली. रोज हजारो भाविक दर्शनाला येतात. दिल्लीसारख्या घटनांनंतर मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा लावला जातो. बीडीडीएस पथकातील ‘आझाद’ नावाच्या श्वानाने मंदिर परिसराची तपासणी केली..दिल्ली स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील सिव्हिल कोर्ट मेट्रो स्टेशनाचीही पाहणी सुरू आहे. बीडीडीएस आणि मेट्रो सुरक्षा दलाने बंदोबस्त वाढवला. हे स्टेशन पुण्यातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. वनाज ते पिंपरी-चिंचवड मार्गावरील मेट्रो येथून धावतात, त्यामुळे प्रवासी संख्या प्रचंड असते. आता घातपात टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जात आहे..दिल्ली घटनेच्या छायेत राज्यातील सर्व विमानतळे हाय अलर्टवर आहेत. नागपूर विमानतळाची सुरक्षाही कडक करण्यात आली असून, प्रवाशांची कसून तपासणी होत आहे. .Delhi Blast Update : दिल्ली स्फोटापूर्वी गोळीबार करण्याचा प्लॅन? तपास यंत्रणांना आढळलं जिवंत काडतूस .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.