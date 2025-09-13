पुणे

10th Exam 2026 : दहावीच्या परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू

Maharashtra Board : महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या दहावी २०२६ परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया १५ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून, अर्ज ६ ऑक्टोबरपर्यंत भरता येणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून (ता. १५) सुरू होणार आहे. दहावीची परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे अर्ज ‘युडायस प्लस’मधील पेन-आयडीवरून ऑनलाइन पद्धतीने त्यांच्या शाळांमार्फत भरून घेण्यात येणार आहेत.

