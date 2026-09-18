पुणे

Maharashtra Board: विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Maharashtra SSC HSC Board Exam Dates 2027 Announced Today: महाराष्ट्र राज्य मंडळाने २०२७ च्या दहावी-बारावी लेखी, प्रात्यक्षिक, तोंडी व अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षांचा कालावधी जाहीर; विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावरील सविस्तर वेळापत्रक तपासण्याचे आवाहन
Maharashtra Board SSC HSC Exam 2027 Check Class 10 and 12 Written Exam Dates Practical Exams and Internal Assessment

Maharashtra Board SSC HSC Exam 2027 Check Class 10 and 12 Written Exam Dates Practical Exams and Internal Assessment

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणारी बारावीची परीक्षा आठ फेब्रुवारीपासून, तर दहावीची परीक्षा १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे.

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