महाराष्ट्राच्या वाटचालीचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली, ता. १६ : भारत सरकारच्या उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग तसेच स्टार्टअप प्रोत्साहन उपक्रम यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिनानिमित्त देशातील राज्यांच्या स्टार्टअप परिसंस्थेच्या क्रमवारीच्या पाचव्या आवृत्तीत महाराष्ट्राच्या स्टार्टअप परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी योगदान दिल्याबद्दल अमित रवींद्र कोठावदे यांचा गौरव करण्यात आला.
नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. स्टार्टअप प्रोत्साहन उपक्रमाच्या दहा वर्षांच्या यशस्वी वाटचालीनिमित्त आयोजित या राष्ट्रीय सोहळ्यात देशभरातील स्टार्टअप क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीमध्ये व्यवस्थापक (स्टार्टअप व नावीन्यता) म्हणून कार्यरत असलेले अमित कोठावदे यांनी सरकारमधील नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी प्रभावी स्टार्टअप सहभाग उपक्रम राबविले. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भागीदारी विकसित करणे, सर्वसमावेशक सहभाग सुनिश्चित करणे आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीद्वारे परिणामकारक व विस्तारक्षम नवोपक्रमांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
हा सन्मान महाराष्ट्रातील स्टार्टअप्स, इन्क्युबेटर, गुंतवणूकदार, शैक्षणिक संस्था आणि धोरणकर्त्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचे प्रतीक आहे.
- अमित कोठावदे,
व्यवस्थापक, राज्य नावीन्यता सोसायटी
