State Cooperative Bank : राज्य सहकारी बँकेकडून कर्मचाऱ्यांना १४.२५ टक्के बोनस; किमान ५७ हजार रुपये, तर कमाल पाच लाख ३६ हजारांची दिवाळी भेट

पुणे - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने चालू आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्यांसाठी भरघोस बोनसची घोषणा केली असून, यंदा कर्मचाऱ्यांना १४.२५ टक्के बोनस मिळणार आहे. त्यामुळे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अधिक गोड होणार आहे. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना किमान ५७ हजार रुपये, कमाल पाच लाख ३६ हजार रुपये तर सरासरी ८१ हजार ५१५ रुपयांचा बोनस मिळणार असल्याची माहिती राज्य बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली..राज्य सहकारी बँकेने मर्यादित मनुष्यबळाच्या जोरावर लक्षवेधी आर्थिक प्रगती साध्य केली आहे. पूर्वी बँकेत तीन हजार ४१५ कर्मचारी कार्यरत असताना बँकेचा एकूण व्यवसाय पाच हजार ६१२ कोटी रुपये इतका होता. मात्र, सध्या केवळ ७७७ कर्मचारी कार्यरत असून, बँकेने ५६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक व्यवसायाचा टप्पा गाठला आहे. आधुनिक कार्यपद्धती, कर्मचाऱ्यांचे समर्पण आणि व्यवस्थापनाचे सूक्ष्म नियोजन यांमुळे हे शक्य झाल्याचे अनास्कर यांनी नमूद केले..केवळ सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाच नव्हे, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेचा विचार करून बँकेने २०२४ मध्ये निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. अशी कल्याणकारी योजना राबविणारी राज्य सहकारी बँक ही देशातील पहिली सहकारी बँक आहे.संस्थेच्या समृद्धीचा आनंद कर्मचाऱ्यांसमवेत वाटून घेणे हीच खरी सहकार संस्कृती आहे. कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची योग्य दखल घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी काळातही बँक प्रगतीची घोडदौड अशीच कायम राखेल.- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक..बँकेची ३१ मार्च २०२६ अखेर आर्थिक स्थिती (रुपयांत) -एकूण व्यवसाय : ५६,२४९ कोटीस्वनिधी : ८,१७५ कोटीनेटवर्थ : ५,७४७ कोटीप्रति कर्मचारी व्यवहार : ६८ कोटीसीआरएआर : १८.५० टक्केनेट एनपीए : १.६४ टक्केशाखा व कार्यालये : सहा प्रादेशिक कार्यालयांसह राज्यात ५४ शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.