MSC Bank : राज्य सहकारी बॅंकेला ६५१ कोटींचा नफा, सभासदांना दहा टक्के लाभांश

पुणे - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या वार्षिक सभेत सलग अकराव्या वर्षी सभासदांना दहा टक्के लाभांश जाहीर करण्यात आला. राज्य बॅंकेला गतवर्षी ६१५ कोटी रुपये निव्वळ नफा मिळाला होता, तर यावर्षी बॅंकेला ६५१ कोटींचा निव्वळ नफा झाला आहे.तसेच, देशातील राज्य आणि जिल्हा बँकांमध्ये प्रथमच सुरू केलेल्या 'यूपीआय अॅक्वायरर' आणि 'अर्ली वॉर्निंग सिग्नल सिस्टम'चे उद्घाटन बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्या हस्ते करण्यात आले..राज्य बँकेच्या मुख्यालयात ११४ वी वार्षिक सभा गुरुवारी (ता. २५) पार पडली. अनास्कर यांनी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील प्रगतीचा आढावा घेतला. बँकेचा निव्वळ नफा, स्वनिधी, नेटवर्थ आणि कर्ज-ठेवींच्या वाढीचे समाधानकारक चित्र त्यांनी मांडले. या वेळी आमदार प्रविण दरेकर, व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे, मुख्य सरव्यवस्थापक अशोक माने उपस्थित होते..राज्य बँक यूपीआय अॅक्वायररमुळे गो-लाइव्ह झाली असून, बँकेस स्वतःचा @mscbank हा हँडल प्राप्त झाला आहे. या सेवेचा लाभ जिल्हा बँका आणि शहरी बँकांना मिळणार आहे. पहिला क्यूआर कोड अहिल्यादेवीनगर जिल्हा बँकेच्या नगर तालुका खरेदी विक्री संघाला देण्यात आला. अर्ली वॉर्निंग सिग्नल सिस्टममुळे कर्ज खात्यांवरील संभाव्य गैरव्यवहार रोखणे सोपे होणार आहे. सभासदांनी बँकेच्या या यशस्वी कामगिरीबद्दल प्रशासक मंडळाचे अभिनंदन केले..आर्थिक स्थिती -नेटवर्थ : ५ हजार ३९६ कोटी रुपयेनिव्वळ नफा : ६५१ कोटी रुपये.स्वनिधी : ७ हजार ७०६ कोटी रुपये.एकूण व्यवहार : ६१ हजार ९४७ कोटी रुपयेकर्जवाटप : ३५ हजार ५८८ कोटी रुपये.ठेवी : २६ हजार ३५९ कोटी रुपये.भांडवल पर्याप्तता प्रमाण : १७.६१ टक्के.अनुत्पादक कर्जाचे निव्वळ प्रमाण (एनपीए) : १.७९ टक्के. .इतर ठळक बाबी -- गेल्या १३ वर्षांपासून बँकेस सतत 'अ' ऑडिट वर्ग.- बँकेस आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आयएसओ सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त.- प्रति कर्मचारी व्यवसायात पाच वर्षांत तिपटीहून अधिक वाढ.