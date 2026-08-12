राज्य सहकारी बँकेला पाच हजार कोटींचे कर्ज

मुंबई, ता. १२ : केंद्राच्या सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारितील वैधानिक संस्था राष्ट्रीय सहकारी विकास मंडळाने (एनसीडीसी) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला पाच हजार कोटी रुपयांचे खेळते भांडवली कर्ज मंजूर केले आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचे कर्ज एनसीडीसीकडून मंजूर होणारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही देशातील पहिली सहकारी बँक ठरली आहे.
पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी हे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत या निधीचा वापर सभासद सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे. या वित्तीय सहाय्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण होण्यास तसेच त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे. मंजूर कर्जाची परतफेड पाच वर्षांत दहा सहामाही हप्त्यांमध्ये करण्याची तरतूद आहे.
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