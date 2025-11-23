Pune Theatre : राज्य नाट्य स्पर्धेला रसिकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद; पाच हजार तिकिटांची विक्री; अंतिम फेरी पुण्यात घेण्याची मागणी!

पुणे : राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे आयोजित ६४ व्या हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेला पुण्यात रसिकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळतो आहे. स्पर्धेच्या तब्बल पाच हजार तिकिटांची विक्री झाली असून दररोज नाट्यगृह ‘हाऊसफुल्ल’ होताना दिसत आहे. हा प्रतिसाद पाहता स्पर्धेची अंतिम फेरीही पुण्यात घेण्याची मागणी कलाकार आणि रसिकांनी केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पुणे केंद्रावरील राज्य नाट्य स्पर्धा अतिशय उत्साहात आणि प्रेक्षकांच्या ‘हाऊसफुल्ल’ प्रतिसादात पार पडते आहे. मधल्या काही काळात निर्माण झालेले राज्य नाट्य स्पर्धा आणि रिकामे नाट्यगृह, हे समीकरण मोडून काढत रसिकांना स्पर्धेकडे खेचून घेण्यात पुणे केंद्रावरील संयोजन चमू यशस्वी ठरला आहे. .त्यातच, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महाविद्यालयीन विद्यार्थी देखील स्पर्धेत सहभागी होत असल्याने स्पर्धेतील चुरस आणि प्रतिसाद वाढला आहे. यंदा देखील त्याचीच प्रचिती येत आहे. सदाशिव पेठेतील भरत नाट्य मंदिर येथे ६ नोव्हेंबरपासून ही स्पर्धा सुरू झाली. ४ डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या स्पर्धेत ३१ संघांचा सहभाग आहे. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवसापासून नाट्यप्रयोग पाहण्यासाठी रसिकांची गर्दी दिसून आली. स्पर्धा पाहण्याचा तिकीट दर अवघा १५ व १० रुपये, असा अत्यल्प आहे. त्यामुळे स्पर्धकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि दर्जेदार नाटकांचा आस्वाद घेण्यासाठी रसिक मोठ्या संख्येने हजेरी लावत आहेत. आत्तापर्यंत स्पर्धेच्या पाच हजार तिकिटांची विक्री झाली असून स्पर्धा संपायला बरेच दिवस शिल्लक असल्याने या संख्येत वाढ होईल. जवळपास प्रत्येक नाट्यप्रयोगाला नाट्यगृह पूर्ण भरत असून काही नाट्यप्रयोगांना बाल्कनी देखील ‘हाऊसफुल्ल’ होत आहे, अशी माहिती स्पर्धेचे पुणे केंद्रावरील समन्वयक राहुल लामखडे यांनी दिली..Pune Crime:'थेऊर येथील विवाह सोहळ्यात १४ लाखांच्या सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची चोरी'; पुणे सोलापूर रोडवरील मंगल कार्यालये बनली चोरीचे अड्डे ! .पुण्यात अंतिम फेरी घेण्याची मागणीसध्या पुणे केंद्रावर हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी आहे. राज्यभरातील विविध केंद्रांवरील प्राथमिक फेरींमधून निवडलेल्या अव्वल संघांमध्ये अंतिम फेरी रंगते. ही फेरी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आयोजित केली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी पुण्यात झालेली नाही. पुणे केंद्रावरील प्रतिसाद पाहता यंदाची अंतिम फेरी पुण्यात व्हावी, अशी मागणी कलाकार आणि रसिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.