Sugar Factories: राज्यात १३८ साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू;कोल्हापूर विभागाचा साखर उतारा राज्यात सर्वाधिक

पुणे : राज्यातील २०२६-२७ च्या ऊस गाळप हंगामासाठी २०० साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाने गाळप परवाने मंजूर केले आहेत. यामध्ये ९९ सहकारी आणि १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, परवाना नसलेल्या कारखान्यांना ऊस देऊन फसवणूक होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी कारखान्याची खात्री करूनच ऊस पाठवावा, असे आवाहन साखर आयुक्तालयाने केले आहे. तर आतापर्यंत १३८ कारखान्यांनी गाळप करण्यास सुरुवात केली आहे..गाळप हंगामासाठी आवश्यक अटी व शर्तींची पूर्तता केलेल्या कारखान्यांना हे परवाने दिले आहेत. परवानाधारक कारखान्यांची सविस्तर व अद्ययावत यादी साखर आयुक्तालयाच्या www.mahasugar.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..साखर कारखान्यांची इतर महत्त्वाची आकडेवारी(१५ नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत)सोलापूर विभाग : १४ सहकारी आणि २९ खासगी कारखाने.उसाचे एकूण गाळप : १ कोटी ३२ लाख ७० हजार टन.साखरेचे एकूण उत्पादन : १ कोटी ८ लाख ७३ हजार क्विंटल.राज्याचा सरासरी साखर उतारा : ८.१९ टक्के.सर्वाधिक साखर उतारा : कोल्हापूर विभाग (९.४१ टक्के)..नागपूर विभाग वगळता सर्व विभागांतील कारखान्यांचे गाळप सुरू.विभाग एकूण कारखानेसोलापूर ४३कोल्हापूर ३९पुणे ३२नांदेड ३०अहिल्यानगर २५छत्रपती संभाजीनगर २४अमरावती ४नागपूर ३एकूण २००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.