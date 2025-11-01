Maharashtra Sugar Industry : साखर कारखान्यांना निधी भरण्यासाठी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ; हमीपत्र अनिवार्य

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊसगाळपावर आधारित विविध निधींचा भरणा करण्यासाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसह लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळासाठीच्या निधीतील काही हिस्सा भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शुक्रवारी साखर आयुक्तालयाकडून घेण्यात आला. मात्र, त्यासाठी हमीपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे..वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनकडून (विस्मा) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नुकतीच निधी भरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या मागणीत साखर कारखान्यांची सध्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे नमूद केले होते. त्यावर साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) आदेश जारी करून मुदतवाढ मंजूर केल्याचे स्पष्ट केले..Chandrapur Crime: मासे पकडताना पैशांवरून वाद; रागाच्या भरात मित्राचा कालव्यात बुडवून खून! लाखांदूर येथील घटना .नवीन आदेशानुसार, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील प्रति मेट्रिक टन दहा रुपयांपैकी पाच रुपये आणि लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळ निधीतील प्रति मेट्रिक टन दहा रुपयांपैकी सात रुपये भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गाळप परवाना मिळविण्यासाठी संबंधित कारखान्यांनी निधीतील उर्वरित रकमेसाठी लेखी हमी सादर करणे बंधनकारक केले आहे..परवाना अर्जासोबत निधी भरावा लागणारमुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे पाच रुपये, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळ निधीचे तीन रुपये, पूरग्रस्त निधीचे पाच रुपये आणि साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती निधीचे ५० पैसे, अशा प्रमाणात एकूण प्रति टन साडेतेरा रुपयांचा निधी साखर कारखान्यांना परवाना अर्जासोबत भरावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.