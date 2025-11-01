पुणे

Maharashtra Sugar Industry : साखर कारखान्यांना निधी भरण्यासाठी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ; हमीपत्र अनिवार्य

Deadline Extended for Sugar Mills' Fund Contributions : वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (विस्मा) मागणीनुसार, साखर कारखान्यांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि गोपीनाथ मुंडे महामंडळ निधीचा काही हिस्सा भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, यासाठी लेखी हमीपत्र बंधनकारक असेल, असे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
Deadline Extended for Sugar Mills' Fund Contributions

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊसगाळपावर आधारित विविध निधींचा भरणा करण्यासाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसह लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळासाठीच्या निधीतील काही हिस्सा भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शुक्रवारी साखर आयुक्तालयाकडून घेण्यात आला. मात्र, त्यासाठी हमीपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.

