Farmers Protest : ऊसतोडणी बंद ठेवण्याचा इशारा, दरवाढ, पाचट कपात बंद; त्रिस्तरीय समितीची मागणी

पुणे : ऊसतोडणी मशिन मालकांनी प्रतिटन दर ५०० रुपयांवरून वाढवून ७०० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. तसेच शासन आदेशानुसार ऊसतोडणी मशिन मालक आणि वाहतूकदारांच्या बिलातून पाचट कपात थांबवावी, तसेच ऊसतोडणी दरासंदर्भात त्रिस्तरीय समिती स्थापन करावी, अशा तीन प्रमुख मागण्या तत्काळ मान्य न झाल्यास गाळप हंगाम सुरू होण्याच्या दिवशी म्हणजेच एक नोव्हेंबरपासून राज्यातील मशिन मालक ऊसतोडणीचे काम थांबवतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी मशिन मालक संघटनेने दिला आहे..संघटनेचे सचिव अमोलराजे जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. या वेळी संघटनेचे पदाधिकारी प्रदीप अहिरेकर, शिवानंद मुगळे, लालासाहेब कदम, अवधूत सपकाळ, विनोद सूर्यवंशी, सुनील चव्हाण, योगेश शिवले आदी उपस्थित होते..जाधव म्हणाले, ''सध्या ऊसतोडणीचा दर ५०० रुपये प्रतिटन आहे. तो किमान ७०० रुपये करणे आवश्यक आहे. तसेच १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, ऊसतोडणी यंत्राद्वारे तोडलेल्या उसाच्या वजनातून ४.५ टक्के पाचटाची वजावट करण्यास परवानगी दिली आहे, परंतु ही कपात केवळ शेतकऱ्यांच्या उसाच्या वजनातून करायची आहे, मशिन मालकांच्या बिलातून नव्हे. तरीही काही साखर कारखाने मशिन मालकांच्या बिलातून पाचट कपात करत आहेत. ही अन्यायकारक पद्धत तत्काळ थांबवावी.''