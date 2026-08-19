पुणे

इच्छुक उमेदवारांच्या रविवारी मुलाखती

इच्छुक उमेदवारांच्या रविवारी मुलाखती
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पुणे, ता. १९ : विधान परिषदेच्या पुणे विभाग शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या आगामी निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडीतर्फे रविवारी (ता. २३) इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात येणार आहेत.
सिंहगड रस्त्यावरील पर्वती पायथा येथील रावसाहेब पटवर्धन हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात दुपारी १२.३० ते ३ या वेळेत या मुलाखती होतील. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या संभाव्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आवश्यक माहितीसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष जी. के. थोरात आणि सचिव के. एस. ढोमसे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले.

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