Head Master Exam : केंद्र प्रमुख पदासाठी ३, ४ फेब्रुवारीला परीक्षा; प्रवेशपत्र ऑनलाइन उपलब्ध

Maharashtra Zilla Parishad Head Master exam 2026 : राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांसाठी केंद्र प्रमुख पदाच्या मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा ३ व ४ फेब्रुवारीला होणार आहे. प्रवेशपत्र ‘mscepune.in’ संकेतस्थळावर उपलब्ध, प्रत्येक दिवशी तीन सत्रे घेण्यात येणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राजयातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा’ घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा मंगळवारी (ता. ३) आणि बुधवारी (ता. ४) होणार आहे.

