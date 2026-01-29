Head Master Exam : केंद्र प्रमुख पदासाठी ३, ४ फेब्रुवारीला परीक्षा; प्रवेशपत्र ऑनलाइन उपलब्ध

पुणे : राजयातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा’ घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा मंगळवारी (ता. ३) आणि बुधवारी (ता. ४) होणार आहे..NMMS Exam : एनएमएमएस शिष्यवृत्ती परीक्षेचे प्रवेशपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध; २ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसणार परीक्षेला!.राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने या दोन्ही दिवसात प्रत्येक दिवशी तीन सत्रामध्ये ही परीक्षा होणार आहे. या परीक्षेची प्रवेशपत्र ऑनलाइन पद्धतीने गुरुवारपासून ‘http://www.mscepune.in’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. परीक्षार्थींना राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी आणि प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून घ्यावी. प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी अडचणी आल्यास १८००२२२३६६ किंवा १८००१०३४५६६ या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधावा. .याशिवाय ‘https://cgrs.ibps.in/’ या लिंकवरही तक्रार नोंदविता येणार आहे. प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेला लॉगिन आयडी अर्जावर उपलब्ध आहे. तसेच, पासवर्ड हा संबंधित परीक्षार्थींची अर्जावरील जन्मतारीख आहे, असे राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.