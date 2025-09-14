पुणे

Maha TET 2025 : ‘टीईटी’ची उद्यापासून अर्ज प्रक्रिया सुरू; परीक्षा २३ नोव्हेंबरला होणार

TET Exam : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता (टीईटी) २०२५’ ही परीक्षा २३ नोव्हेंबरला होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता (टीईटी) २०२५’ ही परीक्षा २३ नोव्हेंबरला होणार आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये शिक्षक सेवक आणि शिक्षक पदासाठी होणाऱ्या या पात्रता परीक्षेचे ऑनलाइन अर्ज येत्या सोमवारपासून (ता. १५) भरता येणार आहेत.

