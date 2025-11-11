पुणे

TET Exam 2025: ‘टीईटी’ परीक्षेत नव्याने ‘फोटो व्ह्यू’ सुविधा; बोगस उमेदवारांना आळा घालण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना

State Council Implements AI-Based Surveillance: ‘टीईटी’ २०२५ परीक्षेत बोगस उमेदवारांना आळा घालण्यासाठी ‘फोटो व्ह्यू’ व ‘कनेक्ट व्ह्यू’ सुविधा कार्यान्वित. राज्य परीक्षा परिषदेने चेहराचिन्ह, बायोमेट्रिक, आणि लाइव्ह सीसीटीव्हीच्या साहाय्याने सुरक्षा वाढवली आहे.
TET Exam 2025

TET Exam 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा’ यामधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी फ्रिस्किंग, परीक्षार्थींचा चेहरा ओळखण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने ‘लाइव्ह सीसीटीव्ही’ अशा उपाययोजना यंदाही केल्या आहेत. परंतु, यंदा नव्याने ‘फोटो व्ह्यू’ची सुविधा कार्यान्वित केली आहे.

