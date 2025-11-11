TET Exam 2025: ‘टीईटी’ परीक्षेत नव्याने ‘फोटो व्ह्यू’ सुविधा; बोगस उमेदवारांना आळा घालण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना

पुणे : ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा’ यामधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी फ्रिस्किंग, परीक्षार्थींचा चेहरा ओळखण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने ‘लाइव्ह सीसीटीव्ही’ अशा उपाययोजना यंदाही केल्या आहेत. परंतु, यंदा नव्याने ‘फोटो व्ह्यू’ची सुविधा कार्यान्वित केली आहे..‘महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे’मार्फत २३ नोव्हेंबरला ‘महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२५’ घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेदरम्यान गेल्या काही वर्षांत आढळलेल्या गैरप्रकारांची गांभीर्याने दखल घेत ‘राज्य परीक्षा परिषदे’ने परीक्षार्थींवर करडी नजर ठेवण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना केल्या आहेत..यामध्ये प्रामुख्याने ‘फोटो व्ह्यू’मध्ये मागील वर्षांमध्ये राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या ‘टीईटी’ आणि ‘टेट’ परीक्षांमधील उमेदवारांची छायाचित्रे आणि नावे ही आताच्या परीक्षेमधील उमेदवारांसोबत पडताळणी करण्यात येणार आहे. यात एक उमेदवार आणि दोन वेगवेगळी छायाचित्रे किंवा एकच छायाचित्र आणि दोन वेगवेगळी नावे असलेल्या उमेदवारांची यादी, तसेच एकाच उमेदवाराने वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांवर अनेक अर्ज भरलेले असल्यास अशा उमेदवारांची यादी परीक्षेपूर्वीच पडताळणीसाठी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे परीक्षेपूर्वी तसेच परीक्षेच्यावेळी बोगस किंवा डमी विद्यार्थ्यांची ओळख तत्काळ करणे शक्य होईल, असे राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी सांगितले..याशिवाय, ‘कनेक्ट व्ह्यू’ ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यात प्रत्येक परीक्षा केंद्र संचालक, परीक्षा संनियंत्रण कक्ष आणि परीक्षा परिषद यांच्याकडे ‘हॉट लाइन’चे फोन उपलब्ध असतील. या लँडलाईन फोनद्वारे त्या सेंटरचा नंबर डायल केल्यावर काही क्षणातच संपर्क करता येऊ शकेल. या फोनचे रेकॉर्डही उपलब्ध असणार आहेत, असे डॉ. बेडसे यांनी स्पष्ट केले..Exam Centers: सीसीटीव्ही, पाणी, स्वच्छतागृह नसल्यास केंद्र रद्द! बोर्डाचा परीक्षांसाठी कडक निर्णय; होणार तपासणी सखोल .परीक्षार्थींचे बायोमेट्रिकपरीक्षा केंद्राच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी प्रत्येक परीक्षार्थींची ‘हॅण्ड होल्ड मेटल डिटेक्टर’च्या साहाय्याने तपासणी केली जाईल. त्यांची बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जाणार आहे. प्रत्येक परीक्षार्थींचे ‘फेस रेकग्निशन’ केले जाईल. यात परीक्षेचा अर्ज भरताना दिलेल्या माहितीशी साधर्म्य असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच परीक्षेसाठी प्रवेश दिला जाईल. मूळ विद्यार्थ्याऐवजी अन्य उमेदवार प्रवेश करत असल्याचे आढळल्यास त्यावर तत्काळ फौजदारी कारवाई करावी, असा आदेश राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बेडसे यांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.