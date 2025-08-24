पुणे

Sugar Industry : ‘बायो सीएनजी’चे धोरण लवकरच; राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांची घोषणा

Green Hydrogen Policy : सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी साखर उद्योगासाठी बायो-सीएनजी धोरण लवकरच लागू करण्याची घोषणा करत हरित ऊर्जा क्षेत्रात नव्या पर्वाची सुरुवात केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘राज्य सरकारने हरित हायड्रोजनचे धोरण जाहीर करून, भरीव अनुदान व प्रोत्साहनात्मक योजना लागू केल्या आहेत. धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीचे धोरण सर्व साखर कारखान्यांच्या डिस्टलरींना लागू केल्यानंतर इतर उपपदार्थ आणि जैव सीएनजी हरित हायड्रोजन यासारखी अत्याधुनिक पुनर्निर्मिती ऊर्जा तयार करण्यासाठी राज्य सरकार ‘बायो सीएनजी’ चे धोरण लवकरच जाहीर करणार आहे, अशी घोषणा सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केली.

