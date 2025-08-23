Maharashtra Traders : जीएसटीमुळे महागाईचा तडाखा; जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर शून्य टक्के करण्याची मागणी

मार्केट यार्ड : वाढती महागाई हा देशातील सर्वसामान्यांसाठी सर्वांत मोठा प्रश्न झाला आहे. दैनंदिन जीवनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे दर दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यावर आकारण्यात येणाऱ्या पाच टक्के जीएसटीमुळे ही भाववाढ आणखी गंभीर बनली आहे. त्यामुळेच जीवनावश्यक वस्तू व मिरचीवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द करून शून्य टक्के करण्यात यावा, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सतर्फे (महाराष्ट्र) करण्यात आली आहे..जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटीचा भार टाकणे म्हणजे सामान्य माणसाच्या खिशावर थेट ताण आणणे होय. महागाईच्या काळात लोकांचे जगणे अवघड झाले असून, सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जीएसटी कमी केल्यास वस्तू स्वस्त होतील, बाजारपेठेतील खरेदी-विक्री वाढेल आणि त्यामुळे अर्थचक्रालाही चालना मिळेल..यासंदर्भातील निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच जीएसटी समितीच्या मुख्य आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे. सरकारने या मागणीवर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेऊन महागाईच्या तडाख्यात सापडलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सतर्फे (महाराष्ट्र) व्यक्त करण्यात आली आहे..ट्रेडर्स असोसिएशन अध्यक्ष वालचंद संचेती म्हणाले की, जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी झाल्यास महागाई आटोक्यात राहील आणि सामान्य लोकांना दिलासा मिळेल. वाढत्या किमतींमुळे लोकांचे रोजचे बजेट बिघडत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने पाच टक्क्यांवरून शून्य टक्के जीएसटी करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.