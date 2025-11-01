पुणे

Maharashtra Government : सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांना गती; राज्य शासनाने यूडीसीपीआरमध्ये सुधारणा केली

Maharashtra Govt Speeds Up Public Transport Projects : सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने एकत्रिकृत व नियंत्रण बांधकाम नियमावलीत (UDCPR) सुधारणा केली असून, यापुढे मेट्रो, मोनो रेल, उन्नत मार्ग यांसारख्या मंजूर प्रकल्पांचा समावेश विकास आराखड्यात (DP) तत्काळ व आपोआप होणार असल्याने प्रकल्पांना जलद गती मिळणार आहे.
पुणे : सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एकत्रिकृत आणि नियंत्रण बांधकाम नियमावलीमध्ये (यूडीसीपीआर) सुधारणा केली आहे. त्यामुळे येथून पुढे मेट्रो प्रकल्प, मोनो रेल, सागरी किनारी रस्ते, उन्नत मार्ग, जलद वाहतूक आदी प्रकल्पांना शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर त्या प्रकल्पांचा समावेश विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) तत्काळ होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्रपणे विकास आराखड्यात बदल करण्याची प्रक्रिया राबविण्याची गरज आता भासणार नाही.

