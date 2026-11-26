मुंबई : राज्यातील प्रत्येक सदनिकेची स्वतंत्र ओळख आणि मालकी हक्कांची सरकारी नोंद तयार करण्यासाठी महसूल विभागाने ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ ही नवी व्यवस्था आणण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सुमारे सात कोटी सदनिकाधारकांना फायदा होणार असून, मालकी हक्कांवरील वाद कमी होऊन व्यवहार पारदर्शक होतील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रसंगी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम उपस्थित होते..मंत्री बावनकुळे म्हणाले, सध्या ग्रामीण भागात जमिनीचे हक्क सातबारा उताऱ्यावर, तर शहरी भूमापन क्षेत्रात मालमत्ता पत्रिकेत नोंदवले जातात; मात्र प्रत्येक सदनिकेचे स्वतंत्र हक्क आणि बोजे नोंदविण्याची एकसमान व्यवस्था उपलब्ध नाही. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा केली जाणार असून, संबंधित नियमावलीचा मसुदा २६ नोव्हेंबरपासून ३० दिवसांच्या कालावधीत हरकती व सूचनांसाठी खुला करण्यात आला आहे. हरकती व सूचनांची छाननी करून नियम तयार केले जातील आणि त्यानंतर प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करत ही प्रणाली लागू केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक सदनिकेला स्वतंत्र ओळख क्रमांक देऊन त्यात धारकाचे नाव, मंजूर क्षेत्रफळ, हक्क, मंजूर बांधकाम, सामायिक क्षेत्र व मोकळ्या जागेचा उल्लेख असेल. नवीन प्रकल्पांसाठी सक्षम नियोजन प्राधिकरणाच्या प्रारंभ प्रमाणपत्राच्या आधारे, तर अस्तित्वातील व जुन्या इमारतींसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच दस्तऐवजांच्या पडताळणीवरून नोंदी केल्या जातील. पाडकाम, पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधणी झाल्यास नव्या आराखड्यानुसार अभिलेख अद्ययावत केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’चे स्वरूपप्रस्तावित नमुने : शहरी भूमापन क्षेत्रात इमारतीसाठी ‘डी-१’ व सदनिकेसाठी ‘डी-२’, तर ग्रामीण आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये इमारतीसाठी ‘आय-ए’ (गाव नमुना ७-क) व सदनिकेसाठी ‘आय-बी’ (गाव नमुना ७-ड) असे नमुने निश्चित करण्यात आले आहेत.बोजे आणि थकबाकीची नोंद : सदनिकेवरील बँक कर्ज, गहाणखत, मालमत्ता कर व संस्थांची देणी, न्यायालयीन निर्बंध तसेच शासकीय थकबाकीची नोंद स्वतंत्रपणे होणार असल्याने खरेदीपूर्वी मालमत्तेची कायदेशीर व आर्थिक स्थिती स्पष्ट होईल.ऑनलाइन व एकात्मिक प्रणाली : अर्ज करणे, कागदपत्रांची छाननी, आवश्यकतेनुसार जागेची पडताळणी, त्रुटी पूर्तता, मान्यता आणि डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त कार्ड वितरणाची प्रक्रिया ऑनलाइन असेल; नोंदणी व मुद्रांक, सहकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नियोजन प्राधिकरणांची माहिती ठरावीक कालमर्यादेत जोडली जाईल.अर्जदार व कागदपत्रे : जमीनमालक, प्रवर्तक, विकासक, सदनिकाधारक किंवा सोसायटी किंवा संस्थेचा अधिकृत प्रतिनिधी मूळ हक्क नोंद, मंजूर आराखडा, आवश्यक प्रमाणपत्रे, हस्तांतर किंवा अभिहस्तांतरणपत्र आणि नोंदणीकृत दस्तऐवजांसह अर्ज करू शकतील..लीजिंग कायद्यातील सुधारणामोठ्या प्रमाणात शेतजमीन खरेदी करून ती पडीक ठेवणाऱ्यांनी पुढील तीन ते पाच वर्षांत ती शेतीखाली आणावी किंवा किमान चारा अथवा बांबूची लागवड करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे (हा नियम वडिलोपार्जित शेती करणाऱ्यांसाठी नाही). तसेच, शेती करणे शक्य नसलेल्या मालकांना मालकी हक्क कायम ठेवून करारनाम्याने शेतीसाठी जमीन भाड्याने देता यावी, यासाठी लीजिंग कायद्यात सुधारणा केल्याचा दावाही करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.