Voter Awareness : मतदारांनो जागरूक व्हा... मतदान करा लोकशाहीत सहभागी व्हा !

सुनील जगतापउरुळी कांचन : मतदारांनो जागरूक व्हा - मतदानाचा पवित्र हक्क बजावा - लोकशाहीत सहभागी व्हा व होवू घातलेल्या जिल्हा परिषद - पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये मतदारांनी स्वयंस्फूर्तीने शंभर टक्के मतदान करण्याचे आवाहन करत फिरणारे फुरसुंगी येथील बापूराव उर्फ श्रीपतराव दगडोपंत गुंड हे एक अवलियाच म्हणावे लागतील.राज्यात होवू घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये समाजातील नव व सर्व सुज्ञ मतदारांनी आपल्या मतदानाचा पवित्र हक्क बजावून लोकशाही बळकट करावी असे आवाहन करीत महाराष्ट्रभर फिरून मतदारांचे प्रबोधन करण्याचे काम अविरतपणे करत आहेत.१६ जानेवारी रोजी त्यांनी आपल्या फुरसुंगी या गावातून या प्रबोधनाच्या कामाला सुरुवात केली असून, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत ते मतदारांमध्ये जागृती करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या शक्यतो प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन प्रबोधनाचे काम करणार आहेत. .हे प्रबोधन करत आत्तापर्यंत सुमारे १२ जिल्हे फिरून ते नुकतेच उरुळी कांचन मध्ये आले होते व मतदारांमध्ये जागृतीचे काम केले. त्यांच्या या स्फूर्तीदायक कामाचा परिसरामध्ये बोलबाला होत आहे. बापूराव उर्फ श्रीपतराव दगडोपंत गुंड यांनी आपले आयुष्य हे समाज प्रबोधनाच्या कार्यात वाहून घेतले आहे. .Premium|Shramjeevi Sanghatana Minimum Wage Struggle : श्रमजीवी संघटनेचा लढा; न्यायालयीन संघर्षाची कहाणी.निवडणुका आल्या की मतदानासाठी मतदारांमध्ये जागृती करणे,अन्यवेळी रस्ता वाहतूक व सुरक्षा या संदर्भात जागृती करणे, संत तुकाराम व ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीच्या दरम्यान वारकऱ्यांमध्ये स्वयंशिस्त पाळण्यासाठी जनजागृती करणे, शासनाच्या आरोग्यविषयक योजनांचे प्रचार कार्य करण्यासाठी प्रबोधन करणे अशा उपक्रमाद्वारे ते वर्षभर कार्यरत राहतात..ते आपल्या दुचाकी वाहनावरून हे कार्य करत वाटेत मुक्कामाची वेळ आली की सुरक्षित जागा मिळेल त्या ठिकाणी मुक्काम करणे, मिळेल त्या ठिकाणी जेवण करणे अशी त्यांची या प्रबोधन कार्यामध्ये दिनचर्या राहते.या प्रवासा दरम्यान लागणारे मुक्काम व प्रचाराचे लागणारे साहित्य त्यांच्या दुचाकी वाहनावरच बरोबर घेतलेले असते.गेल्या अनेक वर्षापासून स्वयंस्फूर्तीने समाज प्रबोधन करण्याचे काम करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.