पुणे

राज्यातील धरणांत ३४ टक्के पाणीसाठा

राज्यातील धरणांत ३४ टक्के पाणीसाठा
Published on

पुणे, ता. १९ : राज्यातील सर्व विभागांतील सुमारे तीन हजारांहून अधिक धरणांमध्ये सध्या केवळ सुमारे ३४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक पाणीसाठा म्हणजे ४४.३९ टक्के अमरावती विभागात असून, सर्वांत कमी पाणीसाठा म्हणजे २५.२६ टक्के पुणे विभागात आहे. मागील वर्षीपेक्षा पाणीसाठा समाधानकारक असला, तरी पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन जलसंपदा विभागाने केले आहे.

राज्यातील नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोकण विभाग मिळून एकूण तीन हजार २८ मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्प आहेत. त्यातही सर्वात जास्त प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर विभागात असून, त्यांची संख्या ९२९ आहे. सर्वांत कमी प्रकल्प कोकण विभागात असून, त्यांची संख्या १७३ एवढी आहे. कडक उन्हाळ्यामुळे मार्च महिन्यापासूनच धरणांमधील पाण्याचे बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच, सिंचन आणि पिण्यासाठीही पाण्याचा वापर वाढल्याने उपसाही वाढला आहे. परिणामी, धरणांमधील पाण्याची पातळी सरासरीपेक्षा खूपच खालावली आहे. पाण्याचा वापर जपून करण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाने केल्या आहेत.

विभागानिहाय पाणीसाठा (टक्क्यांत)
विभाग--- आजचा --- मागील वर्षीचा
नागपूर ---४२.६६ --- ३३.०४
अमरावती ---४४.३९---३९.३८
संभाजीनगर ---३८.३८--२८
नाशिक --- ३४.६०--- ३१.३६
पुणे --- २५.२६---- २२.२९
कोकण ---- ३७.७६--३८.२५
एकूण ---- ३३.९५--२८.९६

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra water storage 2023
Pune dam water level update
Amaravati department water storage
summer water crisis Maharashtra
irrigation water usage Maharashtra
dam water levels Maharashtra 2023
Nagpur water storage statistics
Chhatrapati Sambhajinagar dams report
low water storage alerts Pune
water conservation tips for Maharashtra
dam projects in Maharashtra 2023
medium irrigation projects Maharashtra
water evaporation rate Maharashtra
water scarcity concerns Pune
how to save water in summer
महाराष्ट्र पाणीसाठा २०२३
पुणे धरण पाण्याची पातळी अपडेट
अमरावती विभाग पाणीसाठा
उन्हाळ्यात पाण्याचा वापर कमी करण्याचे उपाय
जलसंपदा मंत्रालय सूचना
नागपूर पाणीसाठा आकडेवारी
छत्रपती संभाजीनगर धरणांचा अहवाल
पुण्यातील कमी पाणीसाठा
पाण्याचा उपसा आणि सिंचन
जलसंपदेमुळे पाण्याची पातळी कमी
कोकणातील पाण्यासंबंधी प्रकल्प
जलसंपदा विभागाचा आढावा
महाराष्ट्रात पाणी जपून वापरण्याचे साधन