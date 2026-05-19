राज्यातील धरणांत ३४ टक्के पाणीसाठा

पुणे, ता. १९ : राज्यातील सर्व विभागांतील सुमारे तीन हजारांहून अधिक धरणांमध्ये सध्या केवळ सुमारे ३४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक पाणीसाठा म्हणजे ४४.३९ टक्के अमरावती विभागात असून, सर्वांत कमी पाणीसाठा म्हणजे २५.२६ टक्के पुणे विभागात आहे. मागील वर्षीपेक्षा पाणीसाठा समाधानकारक असला, तरी पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन जलसंपदा विभागाने केले आहे.
राज्यातील नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोकण विभाग मिळून एकूण तीन हजार २८ मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्प आहेत. त्यातही सर्वात जास्त प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर विभागात असून, त्यांची संख्या ९२९ आहे. सर्वांत कमी प्रकल्प कोकण विभागात असून, त्यांची संख्या १७३ एवढी आहे. कडक उन्हाळ्यामुळे मार्च महिन्यापासूनच धरणांमधील पाण्याचे बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच, सिंचन आणि पिण्यासाठीही पाण्याचा वापर वाढल्याने उपसाही वाढला आहे. परिणामी, धरणांमधील पाण्याची पातळी सरासरीपेक्षा खूपच खालावली आहे. पाण्याचा वापर जपून करण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाने केल्या आहेत.
विभागानिहाय पाणीसाठा (टक्क्यांत)
विभाग--- आजचा --- मागील वर्षीचा
नागपूर ---४२.६६ --- ३३.०४
अमरावती ---४४.३९---३९.३८
संभाजीनगर ---३८.३८--२८
नाशिक --- ३४.६०--- ३१.३६
पुणे --- २५.२६---- २२.२९
कोकण ---- ३७.७६--३८.२५
एकूण ---- ३३.९५--२८.९६
