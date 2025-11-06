पुणे

Water Rates : निवडणुकीमुळे पाण्याचे दर 'जैसे थे'! महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून नवीन दर निश्‍चितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ

Maharashtra Water Rate Proposal Deferred for Six Months : आगामी निवडणुका आणि जलसंपदा विभागाने प्रस्ताव मुदतीत सादर न केल्याने, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनाच्या पाण्याचे नवीन दर प्रस्तावित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली असून, त्यामुळे सध्याचे पाण्याचे दर कायम राहणार आहेत.
Maharashtra Water Rate Proposal Deferred for Six Months

Maharashtra Water Rate Proposal Deferred for Six Months

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नवीन दर प्रस्तावित करण्यास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी त्यामुळे ठोक पाण्याचा वापर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह पाणी वापर संस्थांना याचा दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
water
election
Water Conservation
Authority

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com