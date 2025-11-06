पुणे : घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नवीन दर प्रस्तावित करण्यास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी त्यामुळे ठोक पाण्याचा वापर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह पाणी वापर संस्थांना याचा दिलासा मिळाला आहे..Parner Crime: 'राळेगणसिद्धीत चोरट्यांनी फोडले एटीएम'; १९ लाख ३६ हजार रुपये लांबवले .पाण्याचे दर निश्चित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाच्या अधिनियमामध्ये दर निश्चितीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या नियमानुसार सिंचन व्यवस्थापनासाठी येणारा प्रशासकीय खर्च पाणीपट्टीतून वसुली होईल, हे विचारात घेऊन पाण्याचे दर ठरविण्यात यावेत, असे म्हटले आहे. २०२६ पासून पुढील तीन वर्षांसाठीचे जलदर निश्चित करण्यासाठी विभागाकडून मुदतीत प्रस्ताव तयार करण्यात आला नाही. त्यामुळे आयोगाने डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ दिली होती. .तसेच मागील दर कायम ठेवण्यासही मान्यता दिली होती. मुदतवाढ संपण्यास आणखी एक महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यानुसार विभागाकडून प्रस्ताव तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. परंतु आयोगाने प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वीच निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाली. या सर्व गोष्टींचा विचार करून जलदर निश्चितीचा प्रस्ताव सादर करण्यास आयोगाने सहा महिन्यांची पुन्हा मुदतवाढ दिली असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. .महापालिकेसाठी आकारण्यात येणारा दर १.५० रुपये प्रतिएक हजार लीटरसाठी ३०० ते ३५० कोटी महापालिकेला दरवर्षी पाणीपट्टीसाठी मोजावी लागणारी किंमत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.