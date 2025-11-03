पुणे

Maharashtra Weather Update : मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात विजांसह पावसाचा अंदाज; सोलापूर, बीड, लातूर जिल्ह्यांत ‘यलो अलर्ट’

Yellow Alert for Four Districts : राज्यात पावसाचा जोर ओसरला असला तरी उद्या (ता. ३) मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता असून सोलापूर, बीड, धाराशिव आणि लातूर या चार जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाने 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे.
पुणे : राज्यात पावसाचा जोर ओसरला असला तरी तुरळक ठिकाणी मध्यम ते जोरदार सरी तडाखा देत आहेत. उद्या (ता. ३) मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. सोलापूर, बीड, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यात वादळी वारे, विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने सावधानतेचा इशारा (यलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला आहे.

