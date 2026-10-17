Maharashtra Weather: पश्चिम महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा अंदाज, ६ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार होत असतानाच पावसाला पोषक हवामान तयार होत आहे. आज (ता. १७) राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याची शक्यता आहे. कोकणात उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज आहे, तर पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण कोकण आणि दक्षिण मराठवाड्यात विजांसह वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..तमिळनाडूच्या किनाऱ्यालगत ३.१ ते ४.५ किलोमीटर उंची दरम्यान चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यालगत १.५ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वारे वाहत आहेत. त्यापासून दक्षिण तामिळनाडूपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. आग्नेय अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटांजवळ समुद्र सपाटीपासून ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे..राज्याच्या कमाल तापमानातचढ-उतार सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी पारा सातत्याने ३५ अंशांच्या वर आहे. शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये यवतमाळ येथे उच्चांकी ३८.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. रत्नागिरी येथे ३८ अंशांपेक्षा अधिक, सांताक्रूझ येथे ३७ अंशापेक्षा अधिक, सोलापूर, धुळे, जळगाव, अमरावती आणि चंद्रपूर येथे ३६ अंशपिक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली. निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात राज्यातील नीचांकी १६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले..आज (ता. १७) ठाणे, मुंबई, रायगड, जिल्ह्यात उन्हाचा चटका वाढून दमट हवामानाची शक्यता असल्याने, तसेच सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर व धाराशिव वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) दिला आहे. रत्नागिरी, पुणे, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.