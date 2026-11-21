दौंड - हैदराबाद येथे झालेल्या २७व्या अखिल भारतीय पोलिस बँड स्पर्धेत महाराष्ट्र पोलिस दलाने दोन सुवर्णपदके आणि एक कांस्यपदक पटकावले. पुरुष गटात महाराष्ट्राचा संघ उपविजेता ठरला, तर महिला पाइप बँड पथकाने ‘सर्वोत्कृष्ट संचालक’ पुरस्कार मिळवला. स्पर्धेत उतरलेल्या महाराष्ट्राच्या चारही पथकांना पदक किंवा पुरस्कार मिळाला..हैदराबाद येथील रंगारेड्डी परिसरात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या प्रांगणात १६ ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ही स्पर्धा झाली. विविध राज्यांची पोलिस दले आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांचे एकूण २१ संघ त्यात सहभागी झाले होते. महाराष्ट्राकडून पुरुषांच्या पाइप बँड, बिगुल आणि ब्रास बँड या तीन पथकांसह महिला पाइप बँड पथकाने स्पर्धेत भाग घेतला..२० नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या अंतिम निकालात महाराष्ट्राच्या पुरुष पाइप बँड आणि बिगुल पथकांनी आपापल्या गटांत प्रथम क्रमांक मिळवत सुवर्णपदके पटकावली. पुरुष ब्रास बँड पथकाने तिसरा क्रमांक मिळवून कांस्यपदकाची भर घातली. पुरुषांच्या तिन्ही पथकांच्या या कामगिरीसह महाराष्ट्राने पुरुष गटाचे उपविजेतेपद मिळवले. महिला पाइप बँड पथकाला ‘सर्वोत्कृष्ट संचालक’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांच्या हस्ते विजेत्या संघांना चषक प्रदान करण्यात आले. विजेत्यांचा पदके व प्रशस्तीपत्रे देऊनही सन्मान करण्यात आला..नानवीजच्या जयश्री देसाई यांच्याकडे संघ व्यवस्थापनपुणे जिल्ह्यातील नानवीज (ता. दौंड) येथील राज्य राखीव पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या प्राचार्य जयश्री देसाई यांनी अखिल भारतीय पोलिस बँड स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र पोलिस संघाच्या व्यवस्थापकपदाची जबाबदारी सांभाळली. राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, राज्य राखीव पोलिस दलाचे अपर पोलिस महासंचालक राजकुमार व्हटकर आणि पुणे परिक्षेत्राचे पोलिस उपमहानिरीक्षक विजय मगर यांनी विजेत्या बॅंड पथकांतील पोलिस अधिकारी आणि अंमलदारांचे विशेष अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.