Pune District: भाटघर धरणात पाण्याचा खडखडाट; ८.२६ टक्के साठा शिल्लक; दोन महिन्यांत ५२ टक्के पाण्याचा विसर्ग

हिर्डोशी: भोर तालुक्यातील ब्रिटिशकालीन असलेल्या भाटघर धरणातून गेल्या दोन महिन्यांत ५२ टक्के पाण्याचा विसर्ग झाला असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग झाल्याने भाटघर धरणाच्या पाणीसाठ्यात चांगलीच घट झाली असून, शनिवारी (ता.२३) धरणात अवघा ८.२६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे..भाटघर धरण हे ऑगस्ट महिन्यात पूर्ण क्षमतेने भरले होते. २९ डिसेंबरला सकाळी धरणात ९८.२३ टक्के साठा उपलब्ध होता. याच दिवसापासून (२९ डिसेंबर) सायंकाळी धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला होता. १५ दिवसांनी म्हणजे १३ जानेवारीला ११ टक्क्यांनी घट होऊन ८८.९२ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता. त्यानंतर वारंवार होत असलेल्या विसर्गामुळे २३ मार्चला ६०.५३ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता..२३ मार्च ते २३ मे या कालावधीत तब्बल ५२ टक्के पाण्याचा विसर्ग होऊन सध्या धरणात ८.२६ टक्केच साठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दोन टक्के जास्तीचा साठा उपलब्ध असला तरी मागील दोन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात विसर्ग झाला आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच पावसाने सुरुवात केली होती. परंतु यावर्षी मे महिना संपत आला असून धरण क्षेत्रात शुक्रवारी (ता.२८) तासभर पाऊस झाला आहे..पाणीसाठ्यात झपाट्याने घट झाल्याने बुडीत क्षेत्र कोरडे पडू लागले आहे. त्यामुळे धरणाशेजारी असणाऱ्या गावांना पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. भोर शहराला सध्या दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. पुढील काही दिवसात पाऊस सुरू झाला नाही तर भोर तालुक्यासह पूर्व भागात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नीरा देवघर धरणातही सध्या २२ टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे दोन्ही धरणातील उर्वरित राहिलेल्या साठ्याचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे..भाटघर धरणातील पाणीसाठ्याचा घटता क्रम२९ डिसेंबर २०२५ ९८.२३ टक्के२३ मार्च २०२६ ६०.५३ टक्के२३ एप्रिल २०२६ ३८.२५ टक्के२३ मे २०२६ ८.२६ टक्के.