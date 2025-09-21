पुणे

Rhythm and Expression World Fest: 'बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानच्या ‘पाटी’ला क्वालालंपूरमध्ये सुवर्णपदक'; मलेशियात पार पडले रिदम अँड एक्स्प्रेशन वर्ल्ड फेस्ट

Indian cultural heritage shines at Kuala Lumpur world festival: गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रभर पन्नासहून अधिक पारितोषिके पटकावलेली ‘पाटी’ एकांकिका आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरही अव्वल ठरली. श्रद्धा रंगारी हिने स्त्री अभिनयासाठी, तर सुजल बर्गे याने पुरुष अभिनयासाठी पारितोषिक मिळवत आंतरराष्ट्रीय रंगभूमीवर आपली छाप उमटवली.
Vidya Pratishthan’s ‘PATI’ team from Baramati celebrating their gold medal win at the Rhythm &amp; Expression World Fest in Kuala Lumpur.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बारामती : येथील विद्या प्रतिष्ठान कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या सांस्कृतिक संघाने क्वालालंपूर (मलेशिया) येथे आयोजित “रिदम अँड एक्स्प्रेशन वर्ल्ड फेस्ट 2025 या आंतरराष्ट्रीय युवक महोत्सवात सुवर्णपदकावर नाव कोरले.

Baramati
pune
festival
Malaysia
Cultural heritage
Elavenil Valarivan gold medal

