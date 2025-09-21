Rhythm and Expression World Fest: 'बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानच्या ‘पाटी’ला क्वालालंपूरमध्ये सुवर्णपदक'; मलेशियात पार पडले रिदम अँड एक्स्प्रेशन वर्ल्ड फेस्ट

बारामती : येथील विद्या प्रतिष्ठान कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या सांस्कृतिक संघाने क्वालालंपूर (मलेशिया) येथे आयोजित “रिदम अँड एक्स्प्रेशन वर्ल्ड फेस्ट 2025 या आंतरराष्ट्रीय युवक महोत्सवात सुवर्णपदकावर नाव कोरले. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .ऑल इंडिया डान्स, ड्रामा, म्युझिक अँड फोकल फेस्टिव्हल व पुण्याच्या अखिल लोककला सांस्कृतिक संस्था यांच्या वतीने आयोजित या महोत्सवात महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या ‘पाटी’ या एकांकिकेस सुवर्णपदक मिळाले.महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी तृप्ती खैरे हिने लावणी नृत्यप्रकारात रौप्यपदक, तर महाविद्यालयाच्या मूकनाट्याला देखील रौप्यपदकाने गौरविण्यात आले. प्रेक्षक आणि परीक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणाला भरभरुन दाद दिली..गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रभर पन्नासहून अधिक पारितोषिके पटकावलेली ‘पाटी’ एकांकिका आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरही अव्वल ठरली. श्रद्धा रंगारी हिने स्त्री अभिनयासाठी, तर सुजल बर्गे याने पुरुष अभिनयासाठी पारितोषिक मिळवत आंतरराष्ट्रीय रंगभूमीवर आपली छाप उमटवली. लेखक भावेश आंबडस्कर यांचे प्रभावी लेखन आणि कलात्मक मार्गदर्शक आदेश यादव व सुबोधन जोशी यांचे दिग्दर्शन महत्वाचे ठरले..महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. भरत शिंदे यांनी या एकांकीकेच्या प्रारंभापासूनच संपूर्ण संघास मार्गदर्शन केले. सांस्कृतिक विभाग प्रमुख डॉ. एच. एस. पाटील, डॉ. भीमराव मोरे, विद्यार्थी विकास अधिकारी डॉ. अमर भोसले, विजय काकडे यांच्यासह सांस्कृतिक समितीतील सर्व सदस्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.या अभूतपूर्व यशाबद्दल विद्या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपाध्यक्ष अॅड. अशोक प्रभुणे, सचिव अॅड. नीलिमा गुजर, खजिनदार युगेंद्र पवार, प्रतापराव पवार, विठ्ठल मणियार, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार सुनेत्रा पवार, डॉ. राजीव शहा, मंदार सिकची, किरण गुजर, कर्नल श्रीश कंभोज यांनी संघाचे अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.