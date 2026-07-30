पुणे

MahaRERA Ruling: महारेरा : विकसकाला घरखरेदीदाराची परवानगीशिवाय फ्लॅट बुकिंग रद्द करण्यास मज्जाव; उशिरा ताबा दिल्यास व्याज देण्याचा आदेश

महारेराचा धडाकेबाज निकाल; एकतर्फी बुकिंग रद्दीला लगाम, उशिरा ताब्यासाठी विकासकांना व्याज देण्याची सक्ती
maharera builder cannot cancel flat booking unilaterally homebuyer rights possession delay

maharera builder cannot cancel flat booking unilaterally homebuyer rights possession delay

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : सदनिका खरेदीदाराची परवानगी न घेता किंवा कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता विकसकाला फ्लॅटचे बुकिंग रद्द करता येणार नाही, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे. तसेच वेळेत फ्लॅटचा ताबा न दिल्यास ग्राहकाला व्याज देण्याचेही आदेश दिला आहे.

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