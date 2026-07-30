MahaRERA Ruling: महारेरा : विकसकाला घरखरेदीदाराची परवानगीशिवाय फ्लॅट बुकिंग रद्द करण्यास मज्जाव; उशिरा ताबा दिल्यास व्याज देण्याचा आदेश

पुणे : सदनिका खरेदीदाराची परवानगी न घेता किंवा कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता विकसकाला फ्लॅटचे बुकिंग रद्द करता येणार नाही, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे. तसेच वेळेत फ्लॅटचा ताबा न दिल्यास ग्राहकाला व्याज देण्याचेही आदेश दिला आहे..खराडी येथील ‘निर्मिती २५ ईस्ट’ प्रकल्पाच्या प्रकरणात हा निकाल देण्यात आला. या प्रकल्पात घरखरेदीदार हेमंत अशोक गाडे यांनी २०२१ मध्ये सदनिका बुक करून जवळपास संपूर्ण रक्कम भरली होती. करारानुसार ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत सदनिकेचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, विकासकाने वेळेत ताबा दिला नाही. करारातील अटीनुसार, ग्राहकाने करारभंग केल्याचा दावा केल्यास विकसकाचा कर्मचारी ग्राहकाच्या वतीने पॉवर ऑफ ॲटर्नीद्वारे सदनिकेचे बुकिंग रद्द करू शकत होता. तक्रारदारांचे वकील ॲड. राहुल कांकरिया यांनी या अटीला महारेरात आव्हान दिले. महारेराने ही अट अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर ठरवत ती अमान्य केली..विकासकाने प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख बदलल्याचे आणि ग्राहकाने काही हप्ते उशिरा भरल्याचे कारण पुढे केले. मात्र, महारेराने हे कारण फेटाळून लावत, करारातील ताबा देण्याची तारीखच ग्राह्य धरली. ग्राहकाने काही हप्ते उशिरा भरले असले तरी त्यामुळे विकासकाची वेळेत ताबा देण्याची जबाबदारी संपत नाही, असेही स्पष्ट केले..महारेराने विकासकाला एक ऑक्टोबर २०२३ पासून सदनिकेचा कायदेशीर ताबा मिळेपर्यंत ग्राहकाला व्याज देण्याचे, तसेच प्रकल्पाची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय ग्राहकाच्या न्यायालयीन खर्चासाठी २० हजार देण्याचे निर्देशही दिले..या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, विकसकांकडून करारात टाकल्या जाणाऱ्या एकतर्फी आणि अन्यायकारक अटींना आळा बसणार आहे. महारेराचा हा निकाल घरखरेदीदारांच्या वैधानिक हक्कांचे संरक्षण करणारा आहे.ॲड. राहुल कांकरिया, तक्रारदार सदनिकाधारकाचे वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.