शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

जुन्या पेन्शनसाठी शिक्षक-शिक्षकेतरांचे आंदोलन
अहिल्यानगर, ता. २ ः जुनी सेवानिवृत्ती योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून (१) काळ्या फिती बांधून शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी (ता. ५) धरणे आंदोलन, तर २८ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर सहकुटुंब आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ मिळावा, ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मात्र, वारंवार आंदोलने करूनही शासनाकडून या प्रश्नावर ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता आंदोलनाचा टप्पा अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १ ते ४ सप्टेंबरदरम्यान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी काळ्या फिती बांधून शाळांमध्ये नियमित शैक्षणिक कामकाज पार पाडणार आहेत. आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाच्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर २८ सप्टेंबरपासून सहकुटुंब आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मागणी मान्य होईपर्यंत उपोषण करण्याचा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
निवेदनावर महेंद्र हिंगे, सुनील भोर, देविदास खेडकर, दिलीप डोंगरे, संजय वाळे, संजय इधे, राज जाधव, सुनील दानवे, संजय भुसारी, राजू पठाण, जाकीर सय्यद, मुकुंद अंचवले, छबूराव फुंदे, बद्रिनाथ शिंदे, सुदाम दळवी, बाबासाहेब शिंदे, भाऊसाहेब शिंदे, अजित वडवकर आदींच्या सह्या आहेत.
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चौकट
विविध संघटनांचा पाठिंबा
मुख्याध्यापक संघाचे सुनील पंडित, माध्यमिक शिक्षक संघाचे अप्पासाहेब शिंदे, शिक्षक परिषदेचे बाबासाहेब बोडखे, तसेच शिक्षक भारतीचे अप्पासाहेब जगताप यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
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