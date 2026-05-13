पुणे

‘महात्मा’ पदवी दिनाचा चाकणमध्ये उत्साह

चाकण, ता. १३ : महात्मा फुले यांना ‘महात्मा’ पदवी बहाल केल्याच्या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मृतीनिमित्त, येथील महात्मा फुले मार्केट यार्डमध्ये महात्मा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.
मुंबई येथे ११ मे १८८८ रोजी जनतेने जोतिराव फुले यांना ‘महात्मा’ ही पदवी प्रदान केली होती. या कार्याची आठवण समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी चाकणमध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी राम गोरे यांनी प्रास्ताविकातून महात्मा दिनाचे महत्त्व विशद केले. याप्रसंगी तुकाराम कांडगे, अशोक बिरदवडे, वसंतराव गोरे पाटील, शोभा शेवकरी, मीना गोरे, दत्ता बिरदवडे, मंगल जाधव, रूपाली जाधव यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

