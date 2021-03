ठाकरे सरकारच्या अडचणीत वाढ; कारागृह अधीक्षकाचे गृह खात्यावर गंभीर आरोप

पुणे- गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यताय. पुण्यातील कारागृह अधीक्षक हिरालाल जाधव यांनी त्यांच्या तडकाफडकी बदली केल्या प्रकरणी थेट इच्छा मरणाची मागणी केलीय. महिनाभरात परवानगी दिली नाहीतर परवानगी असल्याचं गृहीत धरेन असा इशारा त्यांनी दिलाय. इतकंच नव्हे तर माझ्यासोबतील ज्या अधिकाऱ्यांवर त्यांनी गृहमंत्रालयात अर्थकारण केलं म्हणून आरोप झाले त्यांच्यावर कारवाई केली नाही, मी एकटाच त्यांच्यासोबत गेलो नाही म्हणून माझ्यावर पुरावे नसतांना कारवाई झाल्याचा गंभीर आरोप जाधव यांनी गृह खात्यावर केलाय. कैद्यांनी माझ्यावर पैसे मागितलयाचा आरोप केला होता .मात्र मी कोणालाही पैसे मागितले नसल्याचं जाधव यांनी सांगितलं. मविआ सरकारच्या अडचणीत वाढ कारागृह अधीक्षक हिरालाल जाधव यांनी राष्ट्रपतीकडे इच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे. एक महिन्यात परवानगी आली नाही तर मला परवानगी आहे असं मी गृहीत धरेन. कारागृहात सुरु असलेल्या अन्यायाविरोधात मी आमरण उपोषण केलं होतं ते पोलिसांनी मोडीत काढलं. आपण पुन्हा 30 तारखेपासून उपोषण करणार आहोत. सरकारवर माझा विश्वास नाही. कुठलाही पुरावा नसताना मला सरकारने निलंबित केलं आहे, असा आरोप जाधव यांनी केलाय. मोठी बातमी! 45 वर्षांपुढील सर्वांना लस, लसीकरण्याच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा



सरकार जर मंत्र्यांच्या तक्रारीची चौकशी करत असेल तर माझ्या तक्रारीची चौकशी का केली नाही. कारागृहात एवढा गोंधळ सुरू आहे. माझी नोकरी अडीच महिने राहिली असताना ही कारवाई करण्यात आली आहे. मी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना भेटण्याची विनंती केली पण मला वेळ दिली नाही .माझ्या सारखे अनेक अधीक्षक हे दबावा खाली आहेत. मी कैद्यावर कारवाई केली म्हणून ही निलंबन कारवाई करण्यात आली. 7 वर्ष अधीक्षक एकाच ठिकाणी का ठेवले जातात. मुंबई विभागात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर आहे त्यावर कोणी बोलत नाही. माझ्या तक्रारीची चौकशी करा. सूड बुद्धीने ही कारवाई केल्याचा आरोप हिरालाल जाधव यांनी केला आहे.

