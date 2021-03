मोठी बातमी! 45 वर्षांपुढील सर्वांना लस, लसीकरण्याच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा

नवी दिल्ली- देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. काही राज्यात तर कोरोनाचा कहर पाहायला मिळत आहे. देशातील पाच राज्यात एकूण कोरोनाबाधितांपैकी जवळपास ८० टक्के रुग्ण आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी देशात लसीकरण मोहिमेने गती घेतली आहे. देशात १ एप्रिलपासून लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरु केला जाणार आहे. या टप्प्यात ४५ वर्षांपुढील सर्व व्यक्तींना कोरोनाची लस देण्यात येणार आहे. याआधी कोरोना लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ६० वर्षांवरील व्यक्ती आणि ४५ वर्षांपुढील असाध्य आजाराने त्रस्त असणाऱ्या लोकांना लस दिली जात होती. पण, आता तिसऱ्या टप्प्याच सरसकट ४५ वर्षांपुढील व्यक्तींना लस दिली जाणार आहे. देशात १६ जानेवारीपासून लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरु करण्यात आला होता. यामध्ये आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्संना कोरोनाची लस देण्यात आली. त्यानंतर १ मार्चपासून लसीकरणाचा दुसरा टप्प्या टप्प्या सुरु करण्यात आला. याअंतर्गत ६० वर्षांवरील व्यक्ती आणि ४५ वर्षांपुढील असाध्य आजाराने त्रस्त असणाऱ्या व्यक्तींना लस दिली जात होती. देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने तरुणांनाही लस दिली जावी, अशी मागणी होती. पण, केंद्राने आता ४५ वर्षांपुढील व्यक्तींचा लसीकरणात समावेश करण्यात निर्णय घेतला आहे.



Web Title: Vaccination For All Aged 45 And Above Starting April 1 Says Centre