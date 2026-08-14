पुणे

दर महिन्याला महावितरणचे ‘ग्राहक समाधान शिबिर’

दर महिन्याला महावितरणचे ‘ग्राहक समाधान शिबिर’
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दर महिन्याला महावितरणचे ‘ग्राहक समाधान शिबिर’
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पुणे परिमंडळातील ५२ उपविभागीय कार्यालयांत आयोजन
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ॲग्रोवन वृत्तसेवा

पुणे : वीज ग्राहकांच्या समस्या आणि तक्रारींचे स्थानिक पातळीवर तातडीने निराकरण करण्यासाठी महावितरणकडून आता दर महिन्याला ‘ग्राहक समाधान शिबिर’ आयोजित करण्यात येणार आहे. पुणे परिमंडळातील ५२ उपविभागीय कार्यालयांमध्ये प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत हे शिबिर होणार आहे.
वीजबिलातील तक्रारी, वीजपुरवठ्याच्या समस्या, मीटर, नवीन वीजजोडणी तसेच महावितरणच्या विविध सेवांशी संबंधित तक्रारी ग्राहकांना या शिबिरात संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडता येणार आहेत. त्यावर स्थानिक पातळीवर आवश्यक कार्यवाही करून समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
स्मार्ट मीटरबाबत ग्राहकांमध्ये असलेले गैरसमज आणि संभ्रम दूर करण्यासाठी शिबिरात मार्गदर्शन केले जाणार आहे. स्मार्ट मीटरची कार्यपद्धती आणि त्याचे फायदे याबरोबरच महावितरणच्या विविध सेवा व योजनांची माहिती ग्राहकांना दिली जाणार आहे. ग्राहकांनी संबंधित महावितरण उपविभागीय कार्यालयात आयोजित शिबिरात सहभागी होऊन आपल्या समस्या मांडाव्यात आणि त्यांचे निराकरण करून घ्यावे, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

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