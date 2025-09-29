Mahavitaran News : वीजभार वाढीला ऑनलाइन मंजुरी; महावितरणकडून १५७ किलोवॉटपर्यंत लघुदाब अर्जांना मान्यता

पुणे : ‘महावितरण’च्या लघुदाब वर्गवारीतील ग्राहकांच्या १५७ किलोवॉटपर्यंत वीजभारवाढीच्या ऑनलाइन अर्जांना ‘महावितरण’कडून आता स्वयंचलित पद्धतीने मंजुरी मिळणार आहे. त्यासाठी कार्यालयात चकरा अथवा मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्याची गरज राहणार नाही. ‘महावितरण’च्या संकेतस्थळावर ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पायाभूत यंत्रणा उभारण्याची गरज नाही, अशा ठिकाणी ग्राहकांनी शुल्काचा भरणा केल्यानंतर त्यांना केवळ २४ ते ४८ तासांमध्ये मागणीप्रमाणे वाढीव वीजभार स्वयंचलित पद्धतीने मंजूर आणि कार्यान्वित होणार आहे..वीजग्राहकांना ‘इज ऑफ लिव्हिंग’नुसार (राहणीमान सुलभता) सेवा देण्याची प्रक्रिया महावितरणने सुरू केली आहे. त्यानुसार लघुदाब वर्गवारीतील सर्व ग्राहकांसाठी वीजभारात वाढ किंवा कमी करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइनद्वारे स्वयंचलित करण्यात आली आहे. सेवा पंधरवड्याचे निमित्त साधून महावितरणकडून ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे..सध्या अस्तित्वात असलेल्या जोडणीच्या वीजभारामध्ये (अधिभार अथवा मागणी शुल्क) करारापेक्षा आणखी वाढ करणे किंवा कमी करण्याची सोय महावितरणच्या www.mahadiscom.in संकेतस्थळावर किंवा मोबाईल अॅपवर ग्राहकांना उपलब्ध आहे. ऑनलाइन मागणी नोंदविल्यानंतर संबंधित ग्राहकांना स्वयंचलित पद्धतीने पूर्वगणनपत्रक (कोटेशन) देण्यात येईल, तर पूर्वगणनपत्रकाचे शुल्क भरण्याचीदेखील ऑनलाइन सोय आहे.वीजग्राहकांनी आवश्यक शुल्काचा भरणा केल्यानंतर नवीन मीटर बसविण्याची किंवा पायाभूत वीज यंत्रणा उभारण्याची गरज नसेल अशा वीजजोडणीचा वाढीव वीजभार स्वयंचलित प्रणालीने मंजूर होईल. त्यानंतर केवळ २४ तासांत कार्यान्वित होईल. सिंगलऐवजी थ्री फेजची मागणी असल्यास नवीन मीटर लावण्यात येतो. अशा ठिकाणी नवीन वीज मीटर लावण्याचा आदेश स्वयंचलितपणे संबंधित एजन्सीला देण्यात येईल..Pune News : ‘मसाप’च्या सभेत पुन्हा धक्काबुक्की, निषेध करणाऱ्याला धक्के मारत दाखवला बाहेरचा रस्ता; निवडणुका जाहीर.साधारणतः ४८ तासांमध्ये वीजभारवाढीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यासह जी वीजजोडणी करारापेक्षा अधिक वीजभार वाढविण्यासाठी असेल, तेथे पायाभूत यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे, अशा ठिकाणी पायाभूत यंत्रणा उभारण्यात येईल. या प्रक्रियेची माहिती वेळोवेळी संबंधित ग्राहकांना कळविण्यात येईल.लघुदाब वर्गवारीमध्ये शून्य ते ७.५ किलोवॉट, ७.५ ते २० किलोवॉट आणि २० ते १५७ किलोवॉट, असे वीजभाराचे तीन गट आहेत. या तिन्ही गटांत वीजभारवाढीच्या मंजुरीसाठी स्वयंचलित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.ग्राहकांना केवळ संकेतस्थळ किंवा मोबाईल अॅपद्वारे ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल व नियमानुसार शुल्क भरावे लागेल. त्यापुढील सर्व प्रक्रिया महावितरणकडून स्वयंचलित पद्धतीने होणार आहे. त्याची माहिती संबंधित ग्राहकांना मोबाईल किंवा ई-मेलद्वारे कळविण्यात येणार आहे..ग्राहकांना दिलासालघुदाब वर्गवारीमध्ये वीजभारवाढीच्या ऑनलाइन अर्जांना स्वयंचलित पद्धतीने मंजुरी देण्याच्या निर्णयामुळे ‘महावितरण’च्या ग्राहकसेवेचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. त्याचा प्रामुख्याने प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेसाठी घरगुती ग्राहकांना तसेच प्रामुख्याने औद्योगिक, व्यावसायिक व इतर लघुदाब ग्राहकांना मोठा लाभ होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.