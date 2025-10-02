पुणे

Mahavitaran News : महावितरणकडून ग्राहक सेवा कार्यालयांची पुनर्रचना; महिनाभरात आढावा घेऊन अंतिम मसुदा एक नोव्हेंबरपासून राज्यात लागू

Pune Electricity : महावितरणने पुणेतील ग्राहकसेवा विभागाचा ताण कमी करण्यासाठी उपविभाग व शाखा कार्यालयांची पुनर्रचना प्रायोगिक पद्धतीने केली असून नोव्हेंबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होणार आहे.
Mahavitaran Restructures Customer Service Units in Pune

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महावितरणअंतर्गत थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांची प्रायोगिक तत्त्वावर पुनर्रचना करण्यात येत आहे. महिनाभरात पुनर्रचनेचा आढावा घेऊन अंतिम मसुदा एक नोव्हेंबरपासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.

