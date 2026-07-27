पुणे

Pune Zilla Parishad : जिल्हा परिषद सभागृहात महिलेचा आत्मदहनाचा प्रयत्न; अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे संतप्त, सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्याचे आदेश

जिल्हा परिषद सभागृहात आत्मदहनाच्या प्रयत्नाने खळबळ; सुरक्षा यंत्रणेवर सदस्यांचा संताप, प्रवेश तपासणी अधिक कडक करण्याचे अध्यक्ष जगदाळे यांचे निर्देश
Woman attempts self-immolation during Pune Zilla Parishad meeting prompting tighter security measures

Woman attempts self-immolation during Pune Zilla Parishad meeting prompting tighter security measures

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेदरम्यान सोमवारी एका महिलेने सभागृहात ज्वलनशील पदार्थ स्वतःच्या अंगावर टाकून आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने एकच खळबळ उडाली. सुरक्षा रक्षक आणि सेवकवर्गाने तत्काळ हस्तक्षेप करून महिलेच्या हातातील बाटली हिसकावून घेतल्याने अनर्थ टळला. या घटनेनंतर अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी खडे बोल सुनावत सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्याचे निर्देश दिले.

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