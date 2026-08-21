पुणे

कऱ्हाड महिमंडणगड मोहिम फत्ते

कऱ्हाड महिमंडणगड मोहिम फत्ते
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शिवमुद्रातर्फे महिमंडणगड मोहीम फत्ते

कऱ्हाडच्या ट्रेकर्सकडून गडावर स्वच्छता; भैरी भवानी मंदिरात जलाभिषेक

कऱ्हाड, ता. २१ ः सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांत इतिहासाच्या पाऊलखुणा जपणाऱ्या किल्ले महिमंडणगडाची मोहीम कऱ्हाडच्या शिवमुद्रा ट्रेकर्सच्या दुर्गमित्रांनी फत्ते केली. तेथील भैरी भवानी मंदिराची स्वच्छता आणि देवीला जलाभिषेक करण्यात आला.
सातारा ते रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सीमेवरील ऐतिहासिक रघुवीर घाट्यात महिमंडणगड वनदुर्ग आहे. घनदाट जंगल, खोल दऱ्या, उंच डोंगररांगा आणि गडावरील ऐतिहासिक अवशेषांमुळे परिसर दुर्गप्रेमींसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतो.
जिल्ह्याच्या महाबळेश्वर तालुक्यातील मेटसिंदी गावातून गडाकडे जाणारी पायवाट घनदाट जंगलातून जाते. त्या गडाची मोहीम शिवमुद्राने हाती घेतली. गडावर पोचल्यानंतर दुर्गमित्रांनी मंदिर परिसराची स्वच्छता केली. त्यानंतर जलाभिषेक, फुलांची सजावट, नैवेद्य व आरती केली.
मोहिमेदरम्यान गडावर जाणाऱ्या मार्गावर दिशादर्शक खुणा नसल्याचे निदर्शनास आले. ती गोष्ट लक्षात घेऊन आवश्यक ठिकाणी दिशादर्शक फलक, भगवे झेंडे व रेबीन लावणे, चुन्याने मार्गाचे मार्किंग करण्याचे काम हाती घेण्याचा निर्धार शिवमुद्राने व्यक्त केला.
गडावर प्लॅस्टिक व कचरा न टाकणे, पाणीसाठे स्वच्छ ठेवणे आणि ऐतिहासिक अवशेषांना हानी न पोचविण्याचे आवाहनही केले आहे. मोहिमेत समीर अराणके, राजेंद्र मोहिते, सौरभ कुंभार, गुरुनाथ साने, जयवंत मोहिते, प्रसाद ढवळीकर सहभागी झाले होते.

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चौकट

‘निसर्ग जपू’चा संदेश

गडावर कचरा न करणे, ऐतिहासिक वास्तूंना धक्का न लावणे, पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ ठेवणे आणि जंगलातील जैवविविधतेचे संरक्षण करणे, ही प्रत्येक दुर्गप्रेमीची जबाबदारी आहे. अशा छोट्या कृतींतूनच गडकिल्ल्यांचे वैभव पुढील पिढ्यांपर्यंत जपता येईल, यासाठी ‘गड पाहू... निसर्ग जपू’ असा संदेशही यावेळी देण्यात आला.

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महिमंडणगड (रत्नागिरी) ः किल्ले महिमंडणगडाची मोहीम कऱ्हाडच्या शिवमुद्रा ट्रेकर्सच्या दुर्गमित्रांनी पूर्ण केली. तेथे पोचल्यानंतर भैरी भवानी मंदिराची स्वच्छता करून जलाभिषेक केला.

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