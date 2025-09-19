पुणे

Pune News : सदनिकाधारक, भाडेकरूंना मोठा दिलासा; भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिकांवर अतिरिक्त सेवा शुल्क आकारता येणार नाही

Pune Apartments : पुण्यातील सहकारी संस्थेच्या उपनिबंधकांनी दिलेल्या निर्णयानुसार, भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिकांवर १०% अतिरिक्त सेवा शुल्क आकारणे बेकायदेशीर ठरले आहे.
"Big Relief for Tenants: Extra 10% Service Charge Declared Illegal"

"Big Relief for Tenants: Extra 10% Service Charge Declared Illegal"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : अपार्टमेंटमधील भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिकांवर १० टक्के अतिरिक्त सेवा शुल्क (देखभाल शुल्क) आकारणे बेकायदा असल्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश नुकताच येथील सहकारी संस्थेच्या उपनिबंधकांनी दिला आहे. या निर्णयामुळे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिकांचे मूळ मालक आणि भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Flat Selling
co-operative housing societies elelction
flat price

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com