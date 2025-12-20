Pirangut Accident : पिरंगुट घाटात भीषण अपघात; तिघेजण जखमी, सुदैवाने जीवितहानी नाही

पिरंगुट - पुणे-कोला़ड महामार्गावर पिरंगुट (ता. मुळशी) येथील घाटात आज सकाळी दोन चार चाकी वाहने समोरासमोर धडकून झालेल्या भीषण अपघातात तिघेजण जखमी झाले. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. दरम्यान, घटनास्थळी बावधन वाहतूक पोलिस तातडीने दाखल झाल्याने वाहतूक सुरळीत करण्यात आली..वाहतूक पोलिस नाईक अजित कुटे, सुरेश जायभाय व अमुल पारधी यांनी वाहतूक सुरळीत करून अपघातग्रस्तांना मदत केली. बावधन वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी साडे आठ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. एमएच१४एमएल ८२८९ ही चारचाकी पुण्याहून पौडकडे चालली होती..त्याचवेळी समोरून एमएच१२ ईएक्स ३९८५ ही चारचाकी पिरंगुटकडून पुण्याच्या दिशेने चालली होती. येथील घाट रस्त्यातील थोरली मोरी व धाकटी मोरी या दरम्यानच्या रस्त्याच्या पश्चिमेकडील भागातील परिसरात मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण झालेले आहे..त्यासाठी पुणे कोलाड या मुख्य महामार्गावर उपरस्ते काढलेले आहेत. हे उपरस्ते तीव्र वळणाचे व उताराचे आहेत. या उपरस्त्यांवरून मुख्य रस्त्यावर येताना वाहनचालकांना कसरत करावी लागते. त्यातूनच हा अपघात झालेला आहे. त्यामुळे घाट रस्त्यावर या दोन्हीही गाड्या समोरासमोर धडकल्या आणि त्यात झालेल्या भीषण अपघातात दोन्हीही चार चाकींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे..दरम्यान अजित कुटे यांनी सांगितले की, पिरंगुट घाट रस्त्याला तीव्र उतार आहे. त्यामुळे उताराच्या दिशेने पिरंगुटकडे जाताना वाहनचालकांनी वेगाची मर्यादा पाळली पाहिजे. रस्ता रुंदीकरणामुळे वाहनांचा वेगही वाढला आहे. त्यामुळे अपघातांनाही निमंत्रण ठरत आहे. वाहनचालकांनी या रस्त्यावर संयम राखणे अत्यावश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.