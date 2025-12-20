पुणे

Pirangut Accident : पिरंगुट घाटात भीषण अपघात; तिघेजण जखमी, सुदैवाने जीवितहानी नाही

दोन चार चाकी वाहने समोरासमोर धडकून झालेल्या भीषण अपघातात तिघेजण जखमी.
Pirangut Accident

Pirangut Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिरंगुट - पुणे-कोला़ड महामार्गावर पिरंगुट (ता. मुळशी) येथील घाटात आज सकाळी दोन चार चाकी वाहने समोरासमोर धडकून झालेल्या भीषण अपघातात तिघेजण जखमी झाले. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. दरम्यान, घटनास्थळी बावधन वाहतूक पोलिस तातडीने दाखल झाल्याने वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.

Loading content, please wait...
accident
car
vehicles
Pirangut

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com