Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती..

पुणे : राज्यातील सहा विभागांत ११ अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची, तर ६९ अपर तहसीलदार कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविली आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले 'प्रेमाच्या बेडीत'; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकताच खात्याच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. शासकीय कार्यालयांतील कामकाजाचा वाढता व्याप तसेच सर्वसामान्य नागरीकांना होणारा त्रास, जिल्हा व तालुक्यांचे भौगोलिक क्षेत्र, वाढती लोकसंख्या आणि त्या आनुषंगिक बाबींमुळे आवश्यकतेनुसार अपर जिल्हाधिकारी व अपर तहसीलदार कार्यालय निर्मितीची गरज बैठकीत व्यक्त केली होती..अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांसाठी...नव्याने अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या निर्मितीसाठी प्रस्तावित अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या तालुक्यांची संख्या लक्षात घेणारलोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ, आदिवासी तसेच दुर्गम क्षेत्र लोकसंख्या असलेल्या तालुक्यांची संख्या पाहणारजिल्हा मुख्यालयापासून प्रस्तावित कार्यालयाचे अंतर, तालुक्यांतील सर्वात दूरच्या गावांचे मुख्यालयापासूनचे अंतर तसेच प्रस्तावित अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन झाल्यास येणारे अंतर लक्षात घेणार.अपर तहसील कार्यालयांसाठी...नव्या अपर तहसील कार्यालयांसाठी महसूल मंडळांची महसुली गावांच्या नावासहित संख्या पाहणारलोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रातील लोकसंख्या विचाराच घेणार, तसेच महसुल मंडळांची संख्या, महसुली गावांची संख्या, प्रस्तावित तालुका मुख्यालयापासून सर्वात दूरच्या गावांचे अंतर, प्रस्तावित अपर तहसील कार्यालय स्थापन झाल्यास येणारे अंतर यांचा विचार करणार.सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयेपुणे विभाग : पुणे जिल्ह्यात बारामती, सातारा जिल्ह्यात फलटण, तर सोलापूर जिल्ह्यात पंढरपूरकोकण विभाग : ठाणे जिल्ह्यात कल्याण तर रत्नागिरी जिल्ह्यात दापोलीनाशिक विभाग : जळगाव जिल्ह्यात चाळीसगावछत्रपती संभाजीनगर : नांदेड जिल्ह्यात किनवटअमरावती विभाग : अमरावती जिल्ह्यात अचलपूर, यवतमाळ जिल्ह्यात पुसद तर बुलडाणा जिल्ह्यात खामगावनागपूर विभाग : नागपूर जिल्ह्यात कळमेश्वर.