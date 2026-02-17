पुणे

Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती..

Impact of New tehsil Offices on local governance: राज्यातील महसूल व्यवस्थेत मोठा बदल; ११ अपर जिल्हाधिकारी आणि ६९ अपर तहसील कार्यालयांची निर्मिती
Maharashtra Revenue Department announces expansion with new Additional District Collector posts and tehsil offices.

Maharashtra Revenue Department announces expansion with new Additional District Collector posts and tehsil offices.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राज्यातील सहा विभागांत ११ अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची, तर ६९ अपर तहसीलदार कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविली आहे.

Loading content, please wait...
pune
District Collector
Revenue Department
district
Government

Related Stories

No stories found.