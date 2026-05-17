Irrigation Projects Maharashtra: दुष्काळी भागासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक; जनाई-शिरसाई व पुरंदर उपसा सिंचन योजनेवर निर्णयांचा धडाका, आमदार रोहित पवारांचा पुढाकार!

माळेगाव : बारामती, पुरंदर आणि दौंड तालुक्यातील दुष्काळी भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या जनाई-शिरसाई तसेच पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या प्रश्नावर आमदार रोहित पवार यांनी पुढाकार घेत पुण्यातील सिंचन भवन येथे जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यावेळी दोन्ही तालुक्यांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..खडकवासला कालव्याची अपुरी वहन क्षमता, जनाई-शिरसाई योजनेसाठी अपुरे पाणी, बंद पाईपलाईन, सौरऊर्जा प्रकल्प, तलावातील गाळ काढणे, पाणीवापर संस्था अद्ययावत करणे आदी विविध विषयांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली..खडकवासला कालव्याची वहन क्षमता सध्या १००० क्युसेक्स असून ती १४०० क्युसेक्सपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जनाई योजनेसाठी ३०० आणि शिरसाई योजनेसाठी २०० असे एकूण ५०० एमसीएफटी पाणी देण्याचेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले..शिर्सुफळ तलावात ६५ दशलक्ष घनफूट पाणी राखून शिरसाई योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुरंदर उपसा योजनेतील प्रलंबित इलेक्ट्रिक कामे पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. काराटी, बाबुर्डी आणि शेरेचीवाडी या गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली..यावेळी जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंता अलका अहिरराव, अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके, कार्यकारी अभियंता अशोक शेटे, किरण देशमुख यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते."जनाई-शिरसाई योजनेतील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक असून बंद पाईपलाईनसह विविध कामांना गती दिली जाईल," असे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले.