Pune Lonavala Railway: पुणे विभागाचा मोठा निर्णय! दररोज दोन लाख प्रवाशांना दिलासा; पुणे-लोणावळा मार्गावर मोठे रेल्वे काम सुरू

पिंपरी : मध्य रेल्वे प्रशासनाने दापोडी, देहूरोड आणि मळवली स्थानकांवर ‘लूप लाइन’ टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पुणे-लोणावळा मार्गावर रेल्वेचे संचलन सुरळीत आणि गतिमान होणार आहे. तसेच मेल, एक्स्प्रेस आणि वंदे भारत ट्रेनचा प्रवास जलद होण्यास मदत होणार आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पुणे-लोणावळा हा रेल्वे मार्ग अतिशय व्यस्त असून या मार्गावर दररोज सुमारे १५८ गाड्या धावतात, ज्यातून सरासरी दोन लाखांहून अधिक जण प्रवास करतात. मध्य रेल्वेचा पुणे विभाग हा उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडणारा महत्त्वाचा विभाग असून मुंबईहून सुटणाऱ्या आणि मुंबईला येणाऱ्या बहुतांश एक्स्प्रेस या पुणे-लोणावळा रेल्वे मार्गावरून धावतात. .याच मार्गावरुन पुणे-लोणावळा लोकल आणि मालगाड्याही धावतात. हा मार्ग व्यस्त असल्यामुळे रेल्वे गाड्यांचे नियोजन करताना प्रशासनाची दमछाक होते. तसेच एक्स्प्रेस गाड्यांचेही वेळापत्रक कोलमडते. रेल्वेचे संचलन वेळेत होण्यासाठी तीन स्थानकांवर ७५० मीटरची लूप लाइन टाकण्यात येणार आहे. दापोडी, देहूरोड आणि मळवली स्थानकांवर जमिनीचे सपाटीकरण सुरू आहे..‘लूप लाइन’चा उपयोगजेव्हा एकाच मार्गावर एखादी मालगाडी हळू जात असते आणि मागून एखादी एक्स्प्रेस गाडी येत असते, तेव्हा त्या मालगाडीला ‘लूप लाइन’वर थांबवले जाते. त्यामुळे वेगवान गाडी मुख्य मार्गिकेवरून सुरक्षितपणे पुढे जाऊ शकेल. किंवा एकेरी मार्गावर विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या दोन गाड्यांना क्रॉसिंग देण्यासाठी एका गाडीला ‘लूप लाइन’वर थांबवले जाते..‘लूप लाइन’ म्हणजे काय?‘लूप लाइन’ म्हणजे रेल्वे स्कानकाजवळ मुख्य मार्गाला समांतर असा अतिरिक्त रेल्वे ट्रॅक असतो. ही मार्गिका मुख्य मार्गिकेपासून सुरू होते, स्टेशनच्या हद्दीतून जाऊन पुन्हा पुढे मुख्य मार्गिकेलाच जोडली जाते..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...तीन स्थानकांवर ‘लूप लाइन’ टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी जमीन सपाटीकरण सुरू आहे. काम पूर्ण होताच पुणे-लोणावळा प्रवास वेगाने होईल.- हेमंत कुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, पुणे विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.