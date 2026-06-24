पुणे

Pune Lonavala Railway: पुणे विभागाचा मोठा निर्णय! दररोज दोन लाख प्रवाशांना दिलासा; पुणे-लोणावळा मार्गावर मोठे रेल्वे काम सुरू

Central Railway infrastructure work on Pune Lonavala corridor: दापोडी, देहूरोड आणि मळवली येथे लूप लाइनमुळे पुणे-लोणावळा मार्गावरील १५८ गाड्यांचे संचलन अधिक सुरळीत; दोन लाख प्रवाशांचा वेळ वाचणार
Relief for Rail Passengers: Loop Line Project to Speed Up Pune-Lonavala Train Services

Relief for Rail Passengers: Loop Line Project to Speed Up Pune-Lonavala Train Services

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : मध्य रेल्वे प्रशासनाने दापोडी, देहूरोड आणि मळवली स्थानकांवर ‘लूप लाइन’ टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पुणे-लोणावळा मार्गावर रेल्वेचे संचलन सुरळीत आणि गतिमान होणार आहे. तसेच मेल, एक्स्प्रेस आणि वंदे भारत ट्रेनचा प्रवास जलद होण्यास मदत होणार आहे.

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