Pune Crime: पुण्यात आंतरराज्य घरफोडी टोळीचा पर्दाफाश! गोव्याला पसार होण्याआधी तिघे अटक, अल्पवयीन ताब्यात; ११.११ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पुणे : शहरात घरफोड्या करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा छडा लावत गुन्हे शाखेच्या दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथकाने तिघांना अटक केली असून, एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईत आठ घरफोड्या आणि एक वाहनचोरीचा गुन्हा उघडकीस आला आहे. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...कोथरूड पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्याचा समांतर तपास दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक-१ करत होते. तपासादरम्यान पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजचे विश्लेषण तसेच तांत्रिक तपासाच्या आधारे संशयित आरोपींची ओळख पटविण्यात आली..त्यानंतर पोलिस अंमलदार साई कारके आणि महेश पाटील यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित आरोपी रेंज हिल्स (खडकी) परिसरात थांबले असून तेथून गोव्याकडे जाण्याच्या तयारीत असल्याचे समोर आले. या माहितीच्या आधारे पथकाने सापळा रचून धनंजय हरीश काळे (वय २१, रा. पिंपळे गुरव), यश उर्फ गट्या दत्ता देशमुख (वय १९, रा. भारतनगर, पिंपरी) आणि एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले.चौकशीत आरोपींनी कोथरूड परिसरात घरफोड्या केल्याची कबुली दिली. चोरीचा ऐवज मोहन नागनाथ नवले (वय ३९, रा. भारतनगर झोपडपट्टी, पिंपरी) आणि त्याच्या साथीदारामार्फत विकल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यानुसार मोहन नवले यालाही ताब्यात घेण्यात आले. आरोपींकडून रोख रक्कम, सोन्याचे दागिने, मोबाईल आणि दुचाकी असा एकूण ११ लाख ११ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..तपासादरम्यान, आरोपींनी कोथरूड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दोन, बिबवेवाडी, सहकारनगर आणि दिघी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील प्रत्येकी एक, सांगली जिल्ह्यातील संजयनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील तीन आणि गुजरातमधील वलसाड जिल्ह्यातील वापी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका घरफोडीची कबुली दिली. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील एकूण नऊ गुन्ह्यांची उकल करण्यात पोलिसांना यश आले आहे..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.\rही कारवाई गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) तेजस्वी सातपुते, पोलिस उपायुक्त गौहर हसन आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त शंकर खटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मारुती खेडकर यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नाथा भुजबळ, पोलिस उपनिरीक्षक जालिंदर फडतरे तसेच पोलिस अंमलदार साई कारके, महेश पाटील, साधना पवार, अमित गद्रे, बाळू गायकवाड, रवींद्र लोंखडे, अजित शिंदे, प्रदीप राठोड, गणेश ढगे, शिवाजी सातपुते आणि नारायण बनकर यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.