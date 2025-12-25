Pune Crime : उत्तमनगर, वारजे माळवाडीतील घरफोड्यांचा पर्दाफाश; दीड कोटींचा मुद्देमाल जप्त

पुणे - उत्तमनगर आणि वारजे माळवाडी परिसरात झालेल्या दोन घरफोड्यांच्या गुन्ह्यांतील चार आरोपींना वारजे माळवाडी पोलिसांनी शिताफीने अटक केली. पोलिसांनी आरोपींकडून एकूण ७७४ ग्रॅम सोन्याच्या दागिने आणि १९ लाखांची रोकड असा सुमारे दीड कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वजीत काईंगडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोरट्यांनी एका बंद सदनिकेतून ५८० ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि साडेचार लाख रुपयांची रोकड चोरी केली होती. परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात दाखल या गुन्ह्याची दखल घेत वारजे माळवाडी पोलिसांना तपासाच्या सूचना दिल्या..सहाय्यक आयुक्त डॉ. शीतल जानवे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वजीत काईंगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक संजय नरळे यांच्या तपास पथकाने परिसरातील शेकडो सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले.तपासादरम्यान आरोपी अरविंद प्रल्हादसिंग राजपुरोहित (वय २९, रा. म्हाळुंगे) याचा सहभाग उघडकीस आला. तो फिर्यादीचा नातेवाईक असल्याचे समोर येताच त्याच्याकडे चौकशी केली. त्याच्याकडून सुमारे एक कोटी रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने आणि रोकड जप्त केली. पुढील तपासासाठी त्याला उत्तमनगर पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे..वारजेतील घरफोडीत तिघांना अटक -वारजे माळवाडी परिसरातील एका व्यक्तीच्या घरातून चोरी झाली होती. याप्रकरणी खबऱ्यांच्या आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास करत तीन आरोपींना अटक केली. अजय भागवत फपाळ (वय १९, रा. म्हाळुंगे, मूळ रा. बीड), कैलास दत्ता फपाळ (वय २५) आणि बालाजी मधुकर ढगे (वय २४, दोघे रा. न्यू अहिरेगाव, वारजे, मूळ रा. बीड) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्या ताब्यातून १९४ ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि १९ लाख २४ हजारांची रोकड जप्त करण्यात आली..वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वजीत काईंगडे, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) प्रकाश धेंडे, नीलेश बहाख यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक संजय नरळे यांच्यासह पोलिस अंमलदार निखिल तांगडे, अमित शेलार, योगेश वाघ, सागर कुंभार, महादेव शिंदे, शरद पोळ, बालाजी काटे, सत्यजित लोंढे, अमोल सूतकर, गणेश शिंदे, अमित जाधव यांच्यासह पथकातील इतर कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.