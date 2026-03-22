Pune Crime: चाेरट्यांचा तब्बल २८ तोळे सोन्यावर डल्ला; आंबेगाव तालुक्यातील घटना, घरात काेणी नसल्याने साधला डाव!

-नवनाथ भेकेनिरगुडसर : माहेरी यात्रा असल्याने घराला कुलूप लावून घरातील बाहेर गेल्यानंतर ही संधी साधत अज्ञात चोरट्यांनी तब्बल २८ तोळे सोन्यावर डल्ला मारला असून ४० लाखाहून अधिक नुकसान झाले आहे. निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील वळसेमळा येथील शीला सोनु वळसे यांच्या घरी चोरट्यांनी हात साफ करत तब्बल २८ तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने लंपास केल्याची धक्कादायक घटना शनिवार(ता.२१)रोजी रात्री उघडकीस आली आहे,या प्रकारामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..निरगुडसर येथील वळसेमळा येथे निरगुडसर-अवसरी बुद्रुक रस्त्यालगत शीला सोनु वळसे पाटील या आपल्या बंगल्यात एकट्याच वास्तव्यास आहेत. दोन दिवसांसाठी माहेरी यात्रा असल्याने वाफगाव (ता.खेड)येथे त्या गेल्या होत्या. घराला कुलूप लावून त्या बाहेर गेल्यानंतर ही संधी साधत अज्ञात चोरट्यांनी बंगल्यात प्रवेश करत चोरट्यांनी चोरी केली आहे. शनिवार (ता.२१) रोजी सायंकाळी शीला सोनु वळसे या घरी परत आल्यानंतर घराचे दरवाजे उघडे दिसून आले.आत प्रवेश करताच कपाटातील सामान अस्ताव्यस्त अवस्थेत आढळले.तपासणी केली असता कपाटात ठेवलेले सोन्याचे दागिने चोरीला गेल्याचे उघड झाले. .चोरीला गेलेल्या दागिन्यांमध्ये पाटल्या,बांगड्या,मंगळसूत्र,मोहनमाळ, अंगठ्या,बारीक मण्यांची माळ तसेच कानातील दागिने असा एकूण २८ तोळ्यांचा ऐवज समाविष्ट आहे.सध्याच्या सोन्याच्या दरानुसार ४० लाखाहून अधिक सोन्याचे दागिने चोरट्यांनी लंपास केले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच पारगाव पोलिस ठाण्याचे पोलिस उप निरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे यांच्यासह पोलिस पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरू केला आहे. .पारगाव पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे म्हणाले की,चोरीच्या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर तातडीने घटनास्थळी पोहचून पंचनामा करण्यात आला आहे तसेच श्वानपथक आणि ठसे तज्ञ घटनास्थळी पोहचून तपास सुरू आहे.सीसीटीव्ही फुटेज देखील तपासण्याचे काम सुरू आहे. .या चोरी झालेल्या घटनेच्या जवळच काही महिन्यापूर्वी रेवजी वळसेपाटील आणि प्रवीण वळसेपाटील या दोन घरात सोन्याच्या चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. फोटो खाली ओळ: वळसेमळा-निरगुडसर (ता.आंबेगाव)येथील शीला सोनु वळसे पाटील यांच्या घरात असलेले कपाट चोरट्यांनी अस्तव्यस्त करत चोरी केली.